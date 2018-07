Westworld kommer til Norge

Har du sett Westworld? HBO-serien om fremtidens fornøyelsespark der du kan oppleve “ville vesten” så ekstremt du bare vil. Slåss, voldta og drepe, men aldri dø selv. For innbyggerne i Westworld er roboter. Roboter som ser helt ut som mennesker, og selv TROR de er mennesker. Kulene dreper de, men ikke deg.

Westworld er en av de teknisk sett beste produksjonene jeg noen gang har sett. Ufattelig bra laget, og med en cast som er helt RÅ!!! Selv er jeg den typen som typisk ser action gjemt bak en pute med lyden skrudd av, men Westworld traff meg på et dypere plan. Det handlet ikke om selve historien eller den fantastiske produksjonen, men alle de temaene og spørsmålene som ligger i kulissene:

Hva er egentlig et menneske?

Når kan en maskin defineres som menneske?

Hvilke rettigheter bør menneskelignende maskiner ha?

Hvor langt kan teknologiutviklingen gå?

Hvor langt skal vi la den gå?





Vi er definitivt ikke der enda at Westworld er et realistisk scenario helt enda, men telefonsamtaler med mennesker i nettverket mitt etter at Westworld hadde satt seg godt fast i både kropp og sjel, ga et tydelig svar: Ikke nå, men snart. Den typen roboter Westworld presenterer er på vei. Men ønsker vi det?

For meg lå Westworld sentralt i oppstarten av FutureTalks, og nå er jeg ufattelig glad for at vi har fått med oss mannen bak - Jonah Nolan. Jeg gleder meg som en unge til å høre mer om hvordan han og teamet jobber med fremtidsvisjoner, for det er ikke lite research som ligger bak. I alt arbeidet har de med seg eksperter fra teknologi, arkitektur, genetikk og så videre, så her er ikke noe overlatt til tilfeldighetene. Alt er basert på realistiske fremtidsscenarioer.

Under FutureTalks konferansen i Oslo 23 august skal den verdenskjente arkitekten Bjarke Ingels - også han del av FutureTalks - intervjue Jonah Nolan. Bjarke er Jonah’s go-to-man når det gjelder arkitektur, og sier han har tusenvis av spørsmål.

Kanskje får vi vite litt om hva sesong 3 vil by på. Jonah har lovet meg at jeg skal få være Cowboy der, så kanskje får jeg et par sekunder skjermtid også ;)