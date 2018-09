Bare liket som mangler

Det er massivt, det er absurd og det er lett å tenke på et eller annet tidspunkt at «nå orker jeg ikke mer av den fyren».

Men så er det slik da, at amerikanske presidenter alltid regnes blant verdens aller mektigste. Også Donald Trump. Det er ikke bare å slå av mobilen og så er han borte. Han kan helt på egenhånd kjøre hele planeten i grøfta om han bestemmer seg for det.

Så det er viktig at vi aldri blir så mette på mannen med det røde slipset at vi slutter å følge med! Derfor fortsetter jeg å skrive. Til de som gidder å lese.

De siste dagene har vært helt spinnville. Først smakebiter fra en kommende bok, skrevet av en meget respektert journalist og forfatter, som påstår at Trumps medarbeidere i stadig klarere ordelag omtaler han som en kjempebaby. Han mangler interesse, struktur og kunnskap for noe annet enn seg selv og det han er opptatt av akkurat nå. Han er et barn som må skjermes mot seg selv.

Så kom kom anonymisert kronikk i The New York Times, skrevet av en sentral person i Trump-administrasjonen, som påstår han er en del av gruppe medarbeidere som bevisst motarbeider Trump når de mener han handler mot USA’s beste.

Man kan si det ikke er noe overraskende i dette. Det er jo slik mange har beskrevet Trump siden han var presidentkandidat. Det blir likevel sterkt når kildene er hans aller nærmeste rådgivere. Man får nærmest inntrykk av at ingen lenger engang gidder å late som om de respekterer sin egen sjef. De blir på sin post nærmeste for å redde landet fra den komplette galskap.

Hva som blir den neste omdreiningen i denne historien vet ingen, men det som er helt sikkert er at det ikke er slutt med dette. Og at det kan bli verre.

Det psykoligske presset på de som jobber i det hvite hus nå må være helt enormt. Du har en sjef som er rasende og som lurer på om du er en mulvarp; du har kolleger som skuler på deg og lurer på hvilken leir du tilhører; du har familie og venner som lurer på hva i all verden du holder på med; du har journalister som pepprer deg med tøffe spørsmål; du har velgere som forlanger at du enten må være lojal eller si opp; og du har velgere som mener du må komme deg av den sykende skuta før det er for sent. I tillegg skal du forsøke å gjøre en jobb.

De aller færreste kan leve med et så vanvittig trykk over tid. Det skal bli interessant å se hvem som tåler det, hvem som hopper av og hvem som eventuelt bukker under.

Det å jobbe i det hvite hus har alltid blitt omtalt som å jobbe i en trykkoker. Men nå er det faktisk en mulighet for at trykkokeren eksploderer. Da kan alt skje.

Det er liksom bare liket som mangler i dette dramaet nå. Jeg vet det høres vanvittig ut, men jeg utelukker ingenting lenger.