Snart er det harry å være på mobilen

Nordmenn sjekker i gjennomsnitt mobilen 150 ganger i døgnet. Og det er altså gjennomsnittet. Vi kjenner alle mennesker som sjekker mobilen mye oftere enn det. Dette har blant annet ført til et par nye begreper innen psykiatrien: Nomofobi (No Mobile Phone Phobia) og Fomo (Fear Of Missing Out). Og utvikling av apper som kan fortelle nøyaktig hvor ofte og hva du gjør på mobilen.

Over tid har det sneket seg inn en sannhet om at man nærmest må være på mobilen hele tiden for å henge med på det som skjer på jobben og blant venner og bekjente. Vi har lullet oss inn i en tro om at det å være på mobilen er rasjonell atferd. At det er fornuftig, riktig og viktig. At du vil ende opp arbeidsledig og venneløs om mobilen rekker å gå i svart mellom hver gang du sjekker den.

Det er tull og tøys.

Faktum er at det meste av vår mobilbruk, bortsett fra når vi snakker i den, er knyttet til behovet for å bli ruset. Hjerneforskerne kan fortelle oss at hver gang vi for eksempel får en tilbakemelding på noe vi har lagt ut eller kommentert i sosiale medier så frigjøres en liten dose dopamin i hjernen.

Det er lett å bli avhengig av likes og kommentarer.

I hjernen har vi nemlig et lystsenter som styrer urinstinktene våre. Det er i dette senteret dopamin skilles ut som en del av belønningssystemet vårt. Når dopamin skilles ut i lystsenteret, får vi et «dopaminrush», og vi får lyst på mer. Kroppen reagerer nesten likedan på dopamin som på kokain, og det er den samme delen av hjernen som blir aktivert.

Det er det lille dopaminmolekylet som gir oss en beruset følelse når vi er forelsket, har sex, spiser, trener, hører på musikk, konsentrerer oss eller gjør noe annet som er spennende. Eller er på mobilen.

Det betyr at det å være 150 ganger på mobilen om dagen ikke automatisk er et signal om at man er et moderne menneske, viktig i arbeidslivet og populær i vennekretsen. Det betyr bare rett og slett at man ikke klarer å styre seg. Man bare må ha dopamin. NÅ. Og NÅ. Og NÅ!

Dermed kan man trekke en interessant parallell til nordmenns endrede røykevaner.

Røyking ble ikke harry i mange miljøer fordi det er usunt. Det visste man flere tiår før noe skjedde. Det ble harry fordi det å røyke ble et signal på at man ikke har selvkontroll. At man gir etter for sine primitive lyster, som behovet for nikotin. At man dermed rett og slett ikke er særlig smart.

Jeg vedder derfor en flaske Whisky og en kartong Prince Mild på at det bare er et tidsspørsmål før det å være limt til mobiltelefonen vil bli tolket på samme måte. At man ikke har selvkontroll. At det er den mest primitive delen av hjerne, reptilhjernen, som styrer atferden.

Da ser man plutselig ikke veldig smart ut når man strener gatelangs med nesa i mobilen.

Vi foreldre må også tenke oss om. Oppdrar vi barna våre til å være teknologiske kompetente, eller gjør vi dem bare rusavhengige?

Forskjellen til røyking er at vi selvsagt ikke hverken kan eller skal slutte å bruke mobilen. På ingen måte. Det er et nyttig verktøy for de fleste av oss.

Men vi kommer som hovedregel å legge den vekk når vi f.eks. spiser, er med venner eller ser en film. Og vi kommer til å insistere på at barna våre gjør det samme.

Jeg vet ikke når det skjer. Men jeg er helt sikker på hvorfor. De færreste ønsker å fremstå uten selvkontroll.