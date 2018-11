Trump gjorde det igjen

Republikanerne fikk flertallet i senatet med 54 mot 46 demokrater, og mistet kontrollen i representantenes hus med 206 mot demokratenes 229 representanter. Det sier i hvert fall prognosene. Alle stemmer er ennå ikke talt opp, og særlig senatet er i skrivende stund uavklart i et par stater.

Mange av ekspertene som pleier å bomme når de snakker om Trump, bommet denne gangen også. De mente nemlig at Trump burde bruke mye mer tid på å skryte av den økonomiske veksten. At det å legge alt kruttet på innvandring og grensekontroll, slik Trump gjorde i saftige ordelag, kunne slå tilbake på republikanerne. Mange innflytelsesrike republikanske politikere mente det samme.

Trump stolte som vanlig på egne instinkter og de budskapene som fikk best respons på folkemøtene med kjernevelgerne. Det viste seg igjen å fungere ganske godt. Han mobiliserte velgerne, noe en relativt høy valgdeltakelse er et bevis på.

Mange medier vil nok i dag skrive at Trump gikk på et nederlag i dette valget. Sammenlignet med hva som historisk har skjedd i mellomvalgene, er det mer presist å si at det gikk som det pleier. Opposisjonen har styrket sin stilling. Jeg synes det er interessant at flere av de senatorene-kandidatene som fikk drahjelp av Trump, har beholdt eller vunnet sitt sete. Trump kommer åpenbart til å ta mye av æren for det.

Nå som demokratene har flertallet i representantenes hus, kan de absolutt gjøre livet mer surt for presidenten. De kan trenere lovforslag, nekte å vedta budsjettene og sette i gang undersøkelser dersom de ønsker det.

Blant annet kan de kreve å få Trumps selvangivelser utlevert, noe han så langt har nektet å gi fra seg. Selvangivelsene kan kanskje gi noen svar på Trumps forretningsforbindelser med Russland og andre.

Å få tilgang til Trumps selvangivelser har være mange demokraters våte drøm lenge, og sies å være en prioritert målsetting nå som de har flertallet i representantenes hus.

Samtidig har demokratene et mål som er viktigere enn å gjøre hverdagen vanskeligere for Trump. Nemlig selv å overta det ovale kontoret i presidentvalget i 2020.

Det gjør at de må være taktiske, velge sine kamper med omhu og unngå å skremme vekk moderate republikanere og uavhengige som kan stemme demokratisk dersom partiet kommer opp med en troverdig utfordrer til Trump.

Det som er helt sikkert er at det kommer til å skje endringer i staben rundt presidenten. Det er for så vidt ikke noe nytt, men nå har det vært ganske rolig en stund. Med valget unnagjort er det tid for å rette blikket mot presidentvalgkampen i 2020, og få på plass de folkene han mener trengs for å vinne en ny periode.

Justisminister Jeff Sessions, forsvarsminister James Mattis og stabssjefen John Kelly er blant flere sentrale som kanskje nå forsvinner ut.

Det interessante er i så fall hvem som erstatter dem. De tre nevnte er alle faglig svært kompetente og nyter anerkjennelse også på demokratisk side. Mange frykter nå at de blir erstattet med personer som først og fremst er lojale blodfans av Trump.

Valget er over. Men dramatikken fortsetter.

Trump gjorde det igjen. Jeg blir ikke overrasket om han også vinner i 2020.