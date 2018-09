Trump må skryte mer

Valget 6. november er viktig. Da skal det velges 435 av 435 til representantens hus og 34 av 100 til senatet. Selv om dette ikke er et presidentvalg ser mange på det som en løypemelding på Trumps presidentskap.

I dag har republikanerne flertallet i begge disse kamrene i kongressen. I følge tallknuserne i FiveThirtyEight er det 80,4 prosent sannsynlighet for at demokratene overtar flertallet i representantenes hus og 32,1 prosent sannsynlighet for at de overtar flertallet i senatet.

Disse tallene har gitt demokratene selvtillit og tilsvarende stor uro blant republikanerne.

Trump er ikke Trump om han ikke starter og avslutter dagen med å fyre av twittermeldinger til alle som kritiserer ham eller som mener republikanerne kommer til å gå på en kjempesmell i november. Han ser selvsagt ikke en sky på himmelen og insisterer på at det skyller en republikansk bølge over landet som vil sikre dem fortsatt kontroll over kongressen.

Nylig sa ledende republikanere, i et lukket fora som det selvsagt er lekket fra, at de er bekymret for at republikanerne ikke klarer å ha et helhetlig og tydelig budskap til velgerne. Rett og slett fordi Trump hamrer ut ulike budskap i øst og vest hver eneste dag. Mye dreier seg om å sable ned andre heller enn å bygge opp seg selv og andre republikanere.

Sannheten er at Trump kan vise til en god økonomisk vekst etter at han ble president. Mange vil hevde at det skyldes grep Obama gjorde på slutten av sin periode. Mulig det, men det er nå en gang slik at den sittende presidenten alltid blir målt på hvordan økonomien er akkurat nå. Trump kan med stor kraft hevde at hans økonomiske politikk lykkes.

Dette vil de republikanske politikerne som nå stiller til valg gjerne snakke om, men i steden blir de tvunget til å kommentere Trumps daglige twitterbonanza. Mange forbereder seg på å legge skylden på Trump dersom repulikanerne gjør et møkkavalg i høst.

Men blant Trumps lojale kvinner og menn er det selvsagt utenkelig å gi Trump skylden for noe som helst. De mener de dårlige meningsmålingene skyldes svakt republikanske lederskap i kongressen og at det er muldvarper i det hvite hus som aktivt jobber for å ødelegge for presidenten.

Faktisk er det allerede skrevet en bok av to tidligere Trump-medarbeidere som kommer ut tre uker etter valget med den megetsigende tittelen «Trump’s Enemies: How the Deep State Is Underminding the Presidency». De har så godt som tatt tapet på forhånd og mener Trump må bytte ut alle de rådgiverne og ministerne som ikke er soleklare Trumpister, og erstatte dem med folk som taler Trumps sak i ett og alt.

Det går mot et spennende valg 6. november, men uansett hvilket parti som kåres som vinnere, er det overhode ingen grunn til å tro at det går mot mer normale tilstander i amerikansk politikk.

Tvert imot. Et Churchill-sitat oppsummerer det i grunn ganske godt: «Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning».