Trump overlever dette også

Donald Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, er funnet skyldig i banksvindel og skatteunndragelse. Trumps tidligere personlige advokat, Michael Cohen, har sagt seg skyldig i skatteunndragelse og brudd på loven om finansiering av valgkamp. Begge må nok forberede seg på å bytte ut sine skreddersydde dresser med fengselsvesenets noe mer nøkterne tilbud.

Det har vært en intens start på uken for The Donald. Selv til han å være.

Overalt kan man nå lese, se og høre at nettet nå snører seg rundt Trump. Etterforskerne kommer stadig nærmere Trump og hans familie sies det. Siden alle vet at han gjør hva som helst for å bli rikere og fullstendig mangler de sperrene de fleste andre av oss er utstyr med, er det bare et tidsspørsmål før de finner noe å ta han på. Nå har de hans innerste krets, og da er bare å vente på nådestøtet. Det er analysen de fleste nå bringer til torgs.

Selv er jeg ikke så sikker på det.

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen hevder ifølge kilder at presidenten visste om det mye omtalte møtet i Trump Tower i juni 2016. Foto: Seth Wenig / AP / NTB scanpix

Kanskje er jeg desillusjonert, men for meg ser det ikke ut som noen ting biter på Donald Trump. Han har, dessverre kan man si, en helt enorm overlevelsesevne. Han er villig til å gjøre hva som helst for å beholde rikdom, status og posisjon.

Skulle for eksempel hans førstefødte, som også bærer navnet Donald Trump, bli en belastning vil han garantert ofre ham og påstå at junior har vært en granidos taper siden han ble født.

Det politiske landskapet i USA er endret. Man kan hevde det ikke finnes et republikansk parti, men at det nå til alle praktiske formål er Trumps parti. På demokratisk side er det få virkelig store profiler og de interne diskusjonene om hvilken retningen partiet bør ta stjeler det meste av energien. I sum er det derfor vanskelig å se hvem som vil og kan fronte en eventuell riksrettssak mot Donald Trump.

Joda, det er valg til kongressen om ikke lenge, og kanskje kan demokratene skaffe seg et flertall. Men det er en 50/ 50 sjanse, og selv med flertall er det ikke rett frem å gå i bokseringen mot Trump.

Faktum er at så lenge økonomien vokser og folk opplever bedre tider, er Trump vanskelig å ta. Å skulle økonomien stupe, kan presidenten ganske enkelt starte en krig for å samle befolkningen mot en ytre fiende.

Husk at Trump gjør absolutt hva som helst så lenge han mener det gavner ham selv. De som hevder at nettet nå snører seg rundt Trump må ha glemt at de tradisjonelle tyngdelovene i politikken ikke lenger ser ut til å ha særlig kraft.

Jeg tror Trump blir sittende hele perioden, og blir ikke overrasket om han blir gjenvalgt.

Måtte jeg ta feil!