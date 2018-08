De 5 beste steder å gå rulleski i Oslo!

1. Fornebu



VANSKELIGHETSGRAD: NESTEN PADDEFLAT

SPOR: KLASSISK OG SKØYTING

LYSLØYPE: JA

Sentralt. Lett å komme til. Så å si helt flatt. Ingen nevneverdige motbakker eller nedoverbakker. Godt mulig det beste stedet i Oslo for nybegynnere på rulleski. Egne sykkelveier fullstendig adskilt fra bilveier. Perfekt for nybegynnere. Perfekt for staketrening. Du bruker mellom 20-30 min å gå en runde. Mange Osloklubber trener her, blant annet Heming. Parkering er lett å finne ved markøren på bildet, og derfra følger du sykkelveien ovenfor markøren. Etterhvert kommer du til ringveien øverst til høyre i bildet. Her kan du gå flere runder på eget fortau adskilt fra bilveien.

2. Sørkedalen

VANSKELIGHETSGRAD: MEDIUM

SPOR: KLASSISK OG SKØYTING

LYSLØYPE: JA

En av byens to klassiske veier for rulleskigåere. Starter fra Bogstad camping og stopper etter 9 km helt innerst i Sørkedalen. Småkupert de første 2 km og siste kilometeren. Resten av strekningen er så å si flat. Biler vil passere deg jevnt og trutt, men bilene i Sørkedalen er vant med rulleskiløpere. Du kan parkere enten ved Bogstad camping eller i Badesvingen 1 km lengre inn. Begge steder er det gratis å stå parkert,

3. Maridalen

VANSKELIGHETSGRAD: MEDIUM (ENKEL FRA HAMMEREN)

SPOR: KLASSISK OG SKØYTING

LYSLØYPE: JA

Byens andre klassiske vei for rulleskigåere. Du parkerer der det står "maridalsveien" nederst på bildet under. Det er 8 km inn til der du snur. Det er 2 mulige avstikkere, men de krever at du mestrer å stå ned bratte bakker. Biler vil passere deg jevnt og trutt, men også her er bilene vant med rulleskiløpere. Om du vil ha en enda mindre kupert løype kan du parkere ved Hammeren og gå derfra. Da blir løypa ca 3 km kortere, men mye enklere.





4. Holmenkollen

VANSKELIGHETSGRAD: KREVENDE

SPOR: KLASSISK OG SKØYTING

LYSLØYPE: JA

Norges riksanlegg skal såklart på denne listen. Ingen biler. Hard og tøff løype, men bred. Både oppover og nedover. Krever at du har kontroll nok til å stå ned bratte bakker. En løype jeg anbefaler kun om du skal ha en hard økt, teknikktrening eller rulleskikurs.





5. GREFSENKOLLEN/TRYVANN

VANSKELIGHETSGRAD: ENKELT OPP, SVÆRT KREVENDE NEDOVER

SPOR: KLASSISK OG SKØYTING

LYSLØYPE: JA

Selv om det kan bli slitsomt, er det enkelt å gå oppover. Og på toppen blir du belønnet med utsikt over hele Oslo. Deretter blir det svært krevende nedover , men det er mulig å ha med joggesko i en sekk og jogge ned igjen. Fra Tryvann er det mulig å ta T-banen ned.





Jeg er jo bare en Osloboer, så om du vet du om rulleskisteder i andre steder i Norge som er rulleski eldoradoer, skriv det i kommentarfeltet under.

Sindre