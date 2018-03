Sinnes vakre drømmer

Jeg har hatt gleden av å følge Sinne Eeg (40) noen år nå, men bedre og mer personlig enn vi møter henne på «Dreams» har jeg aldri hørt henne. Helt siden debuten i 2003 har det vært åpenbart, i begynelsen for et lite, ganske så lokalt publikum, at Eeg var i besittelse av et langt framskredent talent.

Mitt første måte var med "Don´t Be So Blue" i 2010 som blei fulgt opp av "Face the Music" i 2014. Hele tida var det ei tydelig utvikling av Eegs talent - personligheten har blitt tydeligere album for album.

Samtidig som Eeg har fortalt oss at hun har et inderlig forhold til store deler av jazzens standardstoff, har hun også i stadig større grad vokst fram som låtskriver sjøl også. Det får vi en rekke flotte eksempler på her og for meg er høydepunktene på det området åpningssporet "The Bitter End" og den sterke og meget tydelige "Aleppo".

Når så denne delen av Eeg, som synger på perfekt engelsk med en ditto diksjon, er miksa med standardlåter som "What Is Thing Called Love", "Falling in Love with Love" og "Anything Goes", så har dette blitt et visittkort fra Eeg som ytterligere etablerer henne blant de beste fra sin generasjon.

Det musikalske reisefølget Eeg har med seg, er også av typen drøm som har gått i oppfyllelse. Pianisten Jacob Christoffersen og den amerikanske gitaristen Larry Koonse har vært med henne lenge, mens trommeslageren Joey Baron og bassisten Scott Colley, henta fra den øverste amerikanske hylla, har blitt akkurat det kremlaget Eeg så/hørte for seg. Vakkert og stilriktig fra start til mål.

Sinne Eeg har vært stor i Danmark og dalstrøka rundt en god del år allerede. Nå er hun definitivt klar for større og flere scener hvor det enn skulle være.

