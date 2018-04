(Blå)muggen stemning - burger til alle

Unger generelt er ikke spesielt altetende – tvert imot. Det er mange rare preferanser ute og går. Både hos egne og besøkende barn. Så det gjelder å finne de rettene som med enkle grep kan gjøres både barne- og voksenvennlige.

Og da er det som regel tilbehøret det handler om.

Mat som er mikset sammen i form eller gryte går ikke alltid så bra, hvert fall ikke hjemme hos oss. Men er det kjøtt/fugl/fisk, grønnsaker, saus og en eller annen form for karbohydrat hver for seg på egne fat og i egne skåler – så er det mye lettere få til et vellykket måltid! Da unngår vi muggen stemning ved bordet, og alle kan forsyne seg av det de vil ha.

Som en burger på en fredag. Den besøkende vil helst bare ha sin plain. Vesla vil ha ketchup. Guttungen vil ha salat og ketchup – og mor og far vil ha full pakke dynket i deilig, deilig blåmuggostdressing!

Her finner du oppskrift på den deilige blåmuggdressingen.

Vil du bake brødene selv? Det holder jeg med deg i. Her har du en god oppskrift.

Vanlig kjøttdeig har nesten perfekt fettprosent når du skal steke hamburgere. Så bare salte og pepre - og trykk de litt sammen i midten først. Her kan du lese hvordan jeg gjør det.

Da kan fredagen og helgen bare komme. God helg!