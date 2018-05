17-mai-kakene og dessertene

Jeg er veldig glad i 17.maitradisjonene våre, de passer fint til den norske folkesjela. Vi gjør det enkelt her på bjerget - det går i is, brus, pølse og selvsagt kake. Det liker jeg!

Her får du mine dessertfavoritter til den store dagen, med alternativer for både den som liker å bake litt, og den som helst bare vil gjøre det enklest mulig. Det viktigste er uansett å ha en hyggelig dag sammen med resten av Norge.



Kokosbollekaka er den mest likte og mest delte av alle innlegg på bloggen min. For hvem kan motstå en gigantisk kokosbolle?



Kokosbollekake - Ingen over, ingen ved siden av.

Denne overdådige suksessterten med hvit sjokoladekrem er heeeelt fantastisk god. For hva er bedre enn suksessterte? Mer suksessterte vel!

Suksessterte langpanne. En helt aldeles nydelig kake! Her med flagget i hvit sjokoladekrem.

Mai-suksess - Suksessterte i langpanne

Men hvis ikke baking er din greie, er det et par enkle alternativer som også gjør seg godt som dessert. For eksempel denne mai-triflen. Det smaker nydelig!

Mai-trifle. Jordbær, krem, blåbær og krokan.

Mai-trifle - enkelt og raskt med jordbær, krem, krokan og blåbær.





Eller hva med noen 17.mai spyd med jordbær, blåbær, marshmallows og biter av brownies . Barnevennlig og lettvint!

Jordbær, blåbær, marshmallows og biter av Brownie. Vips så er det 17.mai for på et spyd. .



Så hvor enn du bor i vårt lille land - ha en kjempefin feiring! Hipp hipp hurra!