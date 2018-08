Jeg er grønn når det gjelder falafel. Jeg har lenge gått og innbilt meg at det var en form for kebab. Så dukker det opp noen kjempekoselige mennesker i nærmiljøet med andre matvaner, tradisjoner og råvarer enn det jeg bruker – sånn til vanlig. Og plutselig befinner du deg på fotballkamp med et aluminiumskremmerhus fullt av falafel. Som du sloss med 8-åringen og 6-åringen om. Noe helt nytt for oss - og veldig, veldig godt!

Her finner du hele oppskriften med fremgangsmåte.

Jeg liker jo veldig godt kikerter, både i hummus og suppe. Men kanskje aller best i falafel!

Så da ble det falafelkurs på meg hjemme hos Zena og Yousef. Jeg bruker tørre kikerter som jeg legger i vann over natta. Jeg prøvde først med hermetiske, siden jeg må til nabobyen for å få tørre. Men de gikk bare i oppløsning da jeg skulle steke dem. Så det gidder jeg ikke prøve flere ganger.

Tørre kikerter er hovedrolleinnehaveren i falafel.

Oppskriften fra Zena var uten vann, men jeg synes det er lettere å lage boller hvis det er litt væske i deigen. Dessuten har jeg litt chili i. Du kan også ha en halv løk ekstra, om du vil.

Kjør kikerter sammen med løk, hvitløk, persille, krydder, salt, bakepulver og vann i en kjøkkenmaskin.

Zena bruker arabisk 7-spiceskrydder. Jeg har en libanesisk variant av det hjemme. Men det kebabkrydderet du får kjøpt i de fleste dagligvarebutikker nå inneholder en del av de samme krydderne, så du kan bruke det.

