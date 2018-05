Kokosbollekake - Bloggen har bursdag!

I løpet av de fem årene jeg har blogget har det eksplodert med blogger av alle slag. Det finnes en rekke matblogger i Norge nå, og det finnes blogger for alle behov. Enten du er allergisk for gluten eller er vegetarianer, foretrekker lavkarbo - eller bare bor alene. Og det finnes mange blogger som formidler matoppskrifter som fordrer et høyt ambisjonsnivå på kjøkkenet.

Her finner du oppskriften på kokosbollekaka.

Skikkelig stivpiskede eggehviter er hemmeligheten bak en vellykket kokosbollekake.

Målet med min blogg har alltid vært å formidle enkle og gode retter til de med et helt normalt ambisjonsnivå på kjøkkenet. De med et travelt familieliv som har begrenset tid til å lage middag mellom jobb og fritidsaktiviteter. De som liker å lage god mat som tar litt tid innimellom - men som mest av alt trenger noen tips til rask og grei mat i hverdagen. Altså folk med liv som ligner mitt eget.:)

Det gøyeste for meg er å forsatt kunne oppdage noe nytt, og fortsatt kunne lære noe på kjøkkenet. Og så lenge jeg føler det slik, så kommer jeg nok til å fortsette med bloggen også. Det er moro å finne oppskriftene som funker, og jeg setter umåtelig stor pris på de hyggelige tilbakemeldingene jeg får fra leserne mine når de deler gleden over disse oppskriftene.

Ingen over, ingen ved siden.

Det har blitt en tradisjon å feire bloggens bursdag med kokosbollekaka - den absolutt mest leste og delte oppskriften jeg har lagt ut i løpet av disse fem årene.

Så her kommer den - HIPP HIPP HURRA!!