Mine fem hverdagsfavoritter - med handleliste

Når man blogger om mat er det et poeng i seg selv å stadig prøve nye retter som jeg kan formidle til leserne mine. Etter at de er fotografert i alle bauger og kanter (som cowboyen bruker å si - her spises det ikke en potet før den er fotografert.:)) - må rettene godkjennes også. I hvert fall av meg, men helst skal maten falle i smak blant flere rundt bordet.

Pasta med laks. Delikat og nydelig - og pappas spesialitet.

Men vi kan jo ikke spise bare nye retter hele tiden. Som alle familier har vi våre favoritter. Cowboyen blir lykkelig av mat med surkål som tilbehør, 8-åringen synes det er digg med rent kjøtt som lam eller okse, mens 6-åringen er et klassisk barn som blir aller lykkeligst av pannekaker eller grøt. Eller noe med tyttebærsyltetøy ved siden av. Alle elsker vi bankekjøtt . Men det tar for lang tid på en hverdag, så det blir heller på en søndag.

(Hvis vi synder mot "mat-laget-fra-bunnen-av-prinsippet", må jeg innrømme at det ryker med et pakke Moussaka nå og da. Fra kokken Toro.)

Pappas spagettisaus. Perfeksjonert tomatbasert kjøttsaus som jeg spiser alt for mye av når jeg først setter i gang.

Vi er også veldig glade i pappas spagetti alle mann - det er bestillingen når jeg har lyst på en pause fra kjøkkenet. Nå har han også blitt en racer på spagetti med laks - så den seiler opp som et godt alternativ.

Men hvis jeg skal lage noe av det jeg liker kjempegod på en helt vanlig hverdag, er det gjerne en av disse fem som havner på bordet.

Mammas kjøttkaker - Mammas kjøttkaker er alltid best. Uansett hvilken mamma man snakker om. Dette er oppskriften til min mormor, brukt av mamma og av meg. Kjempegode!

Kyllinngkvikkasse. Mormor-feel midt i uka.

Kyllingkvikasse - Denne var en åpenbaring. Søndagsmiddag på en halvtime! Barna liker den også veldig godt. (Sammen med bollefrikasseen )

Spagetti alla carbonara. Easy-peasy og utrolig godt. En klassiker!

Spagetti alla carbonara - Min favrorittpasta. En italiensk klassiker som er veldig lett å lage, superrask og supergod! Også noe barna liker godt.

Tom Kha Gai. Suppe med ingefær og kylling. Ris også, så blir det litt mer mat ut av det.

Tom Kha Gai - Jeg tror dette er Thailands mest spiste suppe. Og jeg tror Tom Kha Gai rett og slett betyr suppe med ingefær og kylling. Den er også veldig rask, Cowboyen og jeg er veldig glade i denne, barna jobber litt med å bli glade i kokosmelk. Men vi bruker ris i bunnen av suppa, så da blir det ris og kyllingbiter på dem.

Svin med sursøt saus! Eventyrlig godt!

Svin i sursøt saus - Denne kan du fint servere gjester også. Det er så lett å lage sursøt saus selv! Og det blir så utrolig mye bedre enn den du kjøper på glass. Ikke alle liker ananas i maten, men det går veldig bra hjemme hos oss.

Hvis ikke noe av dette frister, kan du også bruke matappen min , og finne noe digg der. Eller bla deg gjennom de flere hundre oppskriftene her på bloggen min, og finn dine egne favoritter.:)

Hele menyen med handleliste finner du her.