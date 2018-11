Mye mat for pengene

Deilig mat, lett å lage og alt sammen for en rimelig penge. Disse fem rettene er altså ganske billige i innkjøp, og det passer fint når vi nå går inn i en sesong med ganske høyt forbruk.

Handler du litt smart skal det ikke stort mer enn en 500-lapp til for å mate to store og to små i fem dager med disse middagsrettene.

Her finner du menyen inkludert handleliste

(Flere ukemenyer til en rimelig penge finner du her på bloggen under kategorien Ukemenyer på budsjett .

Pasta med sitron og serrano smaker sol og middelhav - midt i høst mørket.

Mandag - Pasta med sitron og serrano

Italienerne har et av verdens mest kjente kjøkken, og de har perfeksjonert "det enkle er ofte det beste".

Du kan lage de deiligste italienske retter på 15 minutter, og trylle frem rene og gode smaker på no time. Som her.

Denne retten er egentlig bare ment å være pasta med sitronsaus. Jeg har tatt med en pakke serranoskinke i også. Tar du deg tid til å steke den litt, så får du sprø deilige skinkebiter i pastaen. Men det funker selvsagt å bruke den som den er også.

Laks i rømmeform er smart og god hverdagsfisk.

Tirsdag - Laks i rømmeform

Jeg har en ambisjon for min egen familie om å spise fisk helst to ganger i uka, men i hvert fall minst en, og dette er en veldig kjapp, god og rimelig måte å oppfylle deler av den ambisjonen på.

Enkel svinegryte er lynrask og familievennlig middag.

Onsdag - Lettvint svinegryte

Du surrer litt kjøtt med litt krydder og buljong, også har du i en pakke frossen lapskausblanding og surrer litt til. Done.

Du kan bruke kjøttdeig, eller strimlet svinekjøtt av f.eks. flatbiff eller ytrefilet.

Denne gryta lages på null-komma-svisj, og er perfekt hverdagsmat for travle folk.

Her finner du hele handlelisten

Torsdag - Kyllingwok med honning og ingefær

Denne kyllingen vendes i litt honning, soyasaus, ingefær og hvitløk - før den freses sammen med litt grønne saker og serveres med nudler. Kjapp, kjapp - ferdig!

Kyllingwok med honning og ingefær er rask og deilig, smakene passer perfekt til hverandre!

Fredag - Pepperoniform

Kok pasta, hiv alt i en form i ovnen i 15 min, og før du vet ordet av det står det skikkelig bra kosemat på bordet.

Har du lyst på noe annet? Test ut min fine lille matapp!