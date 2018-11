Rask og deilig ukemeny

Mandag - Mac n'Cheese med blomkål og salami

Jeg har inntrykk av at millioner av amerikanske barn har vokst opp med Mac n'Cheese på middagsbordet. Det er en amerikansk favoritt som i sin opprinnelige form rett og slett består av makaroni og ostesaus. Så finnes det selvfølgelig hundrevis (minst) av ulike varianter og oppskrifter basert på denne igjen.

Dette er en vri hvor du kan bruke den som en vegetarrett, eller med salami, eller med skinke - eller med noe restekjøtt du måtte ha liggende.

Her finner du alle rettene med handleliste.

Tirsdag - Laks og løk i form

Laks og løk i form.

Dette er en mild og snill lakserett som smaker kjempegodt! Med løk, purre, fløte, gulrøtter og soyasaus,

Onsdag - Jazza posesuppe med medisterboller

Vi elsker denne suppa. Enklere blir ikke middagslagingen.

Da jeg oppdaget denne for et par år siden, viste en kjapp research i nærmiljøet at den har eksistert en stund. Min tidligere kollega Hege har for eksempel lært den av moren sin. Antagelig en gammel traver i mange kjøkken, altså - men ny for meg.

Kjapp suppe med medisterboller.

Vi spiser pent lite pulver fra pose hjemme hos oss - men som på de fleste områder i livet tenker jeg at det ikke er noe vits i å være fanatiker. Kjøp en posesuppe med god samvittighet, og sett dette på bordet.

Torsdag - Torsk i rød curry

Torsk i rød curry.

Dette er en rask og fantastisk god smaksbombe man kan unne seg hvilken som helst dag.

Enkle thairetter går igjen her i huset, både til hverdag og fest. Det er spesielt variasjoner av fisk og kylling, i rød eller grønn curry. Jeg har alltid de to forskjellige typene curry tilgjengelig, i tillegg til kokosmelk. Rød og grønn currypaste får du kjøpt i de fleste dagligvareforretninger nå, rot deg frem til eksotisk-hylla.

Denne får cowboyen min til å slurpe saus til gryta er tom. Prøv deg frem fra en teskje til et par spiseskjeer med rød currypasta, avhengig av hvor sterk mat familien liker å spise.

Fredag - Kyllingwrap

Det er litt tacofølelse over en slik middag - bare mye, mye sunnere. Og gjort på et øyeblikk.

I en wrap kan du egentlig ha hva som helst, så her er det bare å prøve seg frem. Dette er vår versjon.

