Velkommen hverdag! Ukemeny med handleliste

Høsten er en fin tid for å gjøre endringer i vanene, jeg skal på nytt prøve å legge om måltidsrutinene våre. Det er ikke så lett. Men drømmen er ei brødskive eller to på ettermiddag, og heller en sen middag etter fritidsaktiviteter med bedre tid rundt bordet.

En annen fornuftig endring mange kunne hatt glede av er bedre planlegging av middagene. Se hva du har i kjøleskapet og fryseren, og planlegg neste ukes middag i helgen. Skal du ha noe med ris eller potet? Lag dobbelt porsjon med ris = stekt ris neste dag. Dobbelt porsjon med potet = pytt i panne neste dag. Masse grønnsaker igjen? Lage en omelett i ovn neste dag.

Gidder du ikke? Da har jeg laget en for deg. Med handleliste. Og ikke bare en - men det finnes et hav av menyer å velge i på bloggen, både vanlige og budsjettvarianter . Jeg har også noen 5-dagers menyer til en person .



(Og skulle det ikke funke har jeg en praktisk matapp - Siris Matapp - med mange enkel og greie middagsforslag. Inkludert en egen kategori for 20-minuttersvarianter.)

På bloggen finner du hele ukemenyen inkludert handleliste

Men denne uken har jeg altså følgende menyforslag til deg:

Frikasse med medisterboller er mormormat på en halvtime.

Mandag - Bollefrikassé

Dette er god, gammeldags mormor-mat. Men mens mormor gjerne hadde god tid til å lage maten, er denne oppskriften tilpasset en mer hektisk tilværelse. Det vil si at du får skikkelig bra mormor-følelse på bare en halvtime.

Tirsdag - Middelhavstorsk

Middelhavstorsk med fetatopping er fisk som smaker skikkelig godt!

Dette er en slik fiskerett hvor du ender opp med å ville slikke tallerkenen ren. Det er noe med fetacrustingen som bare gjøre slike ting med meg, i hvert fall.

Onsdag - Spagetti Carbonara

Spagetti carbonara. The real italian deal.

Dette er italiensk mat på sitt beste. Få ingredienser, enkelt å lage - og eventyrlig god smak.

Torsdag - Pølsegrateng

Rekk opp handa de som ikke liker grateng. Dette er kjapp, familievennlig og grei middag - enten det er ferie eller hverdag. Det er også en fin måte å bruke opp eventuelle kjøttrester på.

Fredag - Tacosuppe

Liker du taco, så liker du tacosuppe. Det er et kjapt og godt alternativ til en tacomiddag, og mine barn syns i hvert fall det er veldig stas å krønsje nachochips og strø ost over suppen sin selv. Jeg syns det er stas jeg også, jeg er stor fan av TexMex mat.

Liker du taco? Da liker du tacosuppe.

