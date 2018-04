Siv Jensen, kikk på politikken Frp selv har vedtatt!

1) Spør folk flest i byen din hva de ønske seg! 👩‍💼

Klimaundersøkelsen vår viser at over 7 av 10 innbyggere i byen støtter Oslos ambisiøse klimamål, og over halvparten ønsker seg bilfritt sentrum. Over to tredjedeler ønsker bedre tilrettelegging for sykkel, over tre av fire ønsker bedre framkommelighet for gående. Over halvparten svarer dessuten at fremkommelighet for syklister og gående bør prioriteres foran bilister, mens bare en av fem er uenige. Jeg trodde Frp ville lytte til folk flest? Bør ikke det gjelde i her i Oslo også?

2) Ta en tur i byen 🚴‍♀️

I dag sa du på radio at bilfritt sentrum gjør det vanskelig handle møbler på IKEA. Men om du rusler en tur i sentrum, vil du se at IKEA ikke ligger der. Den ligger på Furuset og på Slependen. Se gjerne det vedlagte kartet! Du vil også oppdage at handelen og livet myldrer i de gatene der fotgjengere og syklister er prioritert over biler, som i Karl Johan, på Aker Brygge eller i Torggata. Og du vil oppdage at noen få biler kan ta utrolig mye plass sammenlignet med flertallet på buss, trikk, sykkel eller til fots.

3) Snakk med fagfolk! 👩‍🔬

Som finansminister kan du for eksempel prate med økonomer som kan fortelle deg at deres vridning i bilavgiftene ikke er nok til å nå klimamålene. Regjeringens egne fagfolk kan også fortelle deg at E18 vestkorridoren er samfunnsøkonomisk ulønnsom, mens sykkelveier er en kjempegod investering, som gir bedre folkehelse og miljø, mer livsglede og mindre kø! Transportøkonomisk institutt kan vise at større motorvei bare gir mer kø, og at bilfrie gater gir enda bedre omsetning for næringslivet. Sammen med Norsk institutt for Luftforskning kan de vise at noen av de viktigste tiltakene mot luftforurensing og dårlig plass i byen er å satse på miljøvennlig og effektiv transport som kollektiv, sykkel og gange framfor bil. Klimaforskerne på Cicero kan også vise hvorfor klimakrisen er vår tids viktigste sak, som vil gi Norge store problemer, og skape store flyktningestrømmer i framtiden.

4) Lytt til barna! 👨‍👩‍👧‍👦

Biltrafikken gir utrygge skoleveier, og barn har blitt bedt om å holde seg hjemme når lufta har blitt for dårlig. En by som er bedre tilrettelagt for gående og syklende, er en mye mer barnevennlig by. Heldigvis ser vi nå at flere velger å bli i byen når de får barn. Det skaper en mer levende og glad hovedstad.

5) Kikk på politikken Frp selv har vedtatt! 🍎

Klimaforliket, som ligger til grunn for Stortingets klimamelding som blir behandlet denne uken, sier at vi skal ha null vekst i trafikken inn til byene. Det sier også deres Nasjonale transportplan. Kanskje du skal ta en prat med Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen om hva slags samferdselspolitikk dere faktisk går inn for? For nå høres det plutselig ut som om dere ønsker flere biler inn til byen allikevel. Det vil nok ikke Høyre og Venstre like.

Vi i MDG mener det er viktig å anerkjenne at vi ikke kan ha den samme politikken på bygda og i byen. Det er vanskelig å bare bruke buss eller sykkel om man bor på et sted med få innbyggere og langt mellom folk. Men det er også veldig vanskelig om en by bare skal være basert på biltrafikk. Det gir bare kø, kork, kaos, miljøskade og helseplager. Derfor er byer over hele verden enige med MDG i at god miljøpolitikk er god bypolitikk. Det håper jeg Frp også kan bli enige om når dere kikker nærmere på saken. Lykke til!

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på Facebook-veggen til Lan Marie Nguyen Berg. Gjengitt med tillatelse. Les også: Siv Jensen: - MDG har glemt at folk er avhengig av bilen