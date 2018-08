Hvorfor skal alt trendy være så dumt?

Fra jeg var rundt 14 år ble jeg ekstremt opptatt av klær og hår, som mange andre jenter på den alderen.

Jeg drømte derimot ikke om å ha de kuleste merkene eller følge motebildet. Fortsatt blir jeg sur hvis ting jeg liker er i motebildet.

Jeg har aldri sminket meg spesielt mye. Ikke misforstå, jeg går ikke ut døra uten sminke. Men målet med min sminke er i bunn og grunn at det skal se ut som jeg ikke har på sminke.

Ikke alle velger å gå den veien.

Fra Instagram (og Facebook-feeden min) dukker det stadig opp crazy ting damer gjør med sminke/neglelakk og glitter. Og det er når jeg ser disse tingene at jeg lurer på om jeg faktisk begynner å bli så gammel som passet mitt sier.

Er jeg en gammel, sur kjerring eller tar det LITT for mye av?

Et innlegg delt av misaki hara (@chaki.17) Aug. 5, 2018 kl. 9:34 PDT

Hvordan klarer man for eksempel å spise, kle på seg, gå på do, pirke seg i tennene (ja, bare innrøm at du gjør det) eller for min del ta på kontaktlinser med disse greiene her?

Skal det være et par ostenegler med en mus i?

Et innlegg delt av Nail Sunny (@nail_sunny) Juli 30, 2018 kl. 9:53 PDT

Og hva er egentlig poenget? Er det kunst? I så fall har de i alle fall lykkes med å provosere meg.

En ting er disse neglene, det er vel også bare for spesielt interesserte. Og jeg håper de blir filt bort så fort de «festlige» bildene og videoene er laget for alle sosiale platformer.

Men så er det andre idiotiske sminketrender.

Som disse latterlige øyebrynene.

Nei, det er ikke fint. Ja, jeg er konservativ. Gammeldags (hei 50-tallets estetikk).

Et innlegg delt av hannah lyne (@hannahdoesmakeupp) Mars 3, 2018 kl. 1:00 PST

Et innlegg delt av Stella Sironen (@stella.s.makeup) April 10, 2017 kl. 10:44 PDT

Vil du ha noen lenker, strimler eller stjerner på øyelokkene? Nei takk. Jeg vil heller se. (Ikke har jeg vippeextensions heller.)

Et innlegg delt av Stella Sironen (@stella.s.makeup) Feb. 15, 2016 kl. 9:41 PST

Et innlegg delt av Lottie 💄⭐️ (@lotstar) April 19, 2018 kl. 9:17 PDT

Eller kanskje vi skulle gå for denne svært praktiske leppesminken. Neida, det er ikke så farlig, å spise, drikke eller kysse en lørdags kveld. Drit i det.

Et innlegg delt av Marylynn Ozone (@marylynnozone) Juli 2, 2018 kl. 4:03 PDT

Men greit. Jeg skal innrømme det. Det er en fjasete instagram skjønnhetstrend jeg er en smule hekta på. Neonhår/regnbuehår.

Får aldri nok av det.

Så håper jeg at det knallrosa håret mitt (som er lyserosa nå) får noen til å rulle med øyene og tenke at alt var bedre før.