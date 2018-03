NSB, nå gidder jeg ikke mer!

Så skjedde det igjen. Toget majoriteten av folk i Groruddalen skal ta til jobb er innstilt. De som hadde et håp om å være på jobb i 08-tida en onsdags morgen i midten av mars, måtte nok en gang sende melding til sjefen om at de ikke kommer til tida.

En melding de må sende stort sett hver eneste uke.

Jeg har vært togpendler i snart fire år. Vestfoldbanen har sine problemer, tro meg. Men det er ingenting om vi skal sammenligne med lokaltogene i Oslo-området.

L1-togene går mellom Lillestrøm og Asker/Spikkestad. På hverdager går toget hvert kvarter. I teorien.

Det er ingen overraskelse at det er vinter i Norge.

Mandag morgen. Det har snødd i Oslo. Ikke så mye. Men nok til at NSB (eventuelt Bane Nor) ikke klarer å få togene til å gå til tida.

Ikke be meg snakke om da det ekstreme snøfallet kom tidligere i vinter. Da var det bare å gi opp fullstendig.

Folk er trøtte og sure. Det er tross alt snart midt i mars, men det har ikke værgudene forstått. Eventuelt gir beng i.

Ett av morgentogene er innstilt. Igjen. Neste tog, nei si det du. Det er «unknown».

Onsdag morgen. 07.42-toget mot sentrum. Nei, det er innstilt. Ikke spør hvorfor. Det kommer NSB uansett ikke til å svare på.

07.57, som trolig er det mest brukte toget på morgenkvisten er i rute. Men vent!

Det kommer ett togsett i stedet for to. Here we go again. Her er det bare å ta frem de spisse albuene og holde inn magen.

De ventende passasjerene er desperate etter på komme seg inn på toget, som egentlig er fullt før noen har kommet seg på.

Jeg forsøker å gå inn i den betjente vognen,men det er ikke nubbsjanse.

Konduktøren beklager.

«Jeg tror nesten dere må ta neste tog.»

Min utsikt inne på toget onsdag, ulempen med å være relativt lav. Det er ikke en ledig kubikkcentimeter igjen.

Jeg har da pokker ikke tid til å vente på neste tog. Men innser at det ser mørkt ut. I siste liten ser jeg at noen løper mot den bakerste vognen. Jeg følger etter i ren desperasjon. Og jeg har flaks og får ta i bruk de siste centimeterne, klemt inne mellom masse folk og trappegelenderet.

Mange hadde ikke like mye flaks/spisse albuer. Minst 30 personer står igjen på perrongen. Kanskje har de stått der en halvtime og ventet allerede.

NSB har innrømmet at de har kvittet seg med for mange folk.

– Vi har jobbet ganske intenst for å redusere det vi kaller reserven, for å redusere kostnader, sa NSB-sjef Geir Isaksen til Aftenposten i februar.

– Vi har gått for langt. Vi har nå for lav bemanning med tanke på normal rutetrafikk.

Ja vel?? Så fiks det da. Nå har det gått en måned. Det har ikke blitt noe bedre.

Hva forklaringen var for det innstilte toget i dag, nei det vet jeg ikke.

Hvorfor var det ett togsett i stedet for to?

Nei du skjønner NSB klarte ikke få tak i et annet tog. Seriøst? NSB, nå gidder jeg ikke mer! Dette er ikke godt nok.

Konkurranse på togtransport. Velkommen skal du være.

Samtidig, vært så snill Ketil Solvik-Olsen. Sleng noen milliarder til å fikse «signalfeil» når du først er i gang.