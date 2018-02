Ski er som sex, en fil for alle

Marianne Jøranlid Reusch driver nettstedet allemannsretten.no og understreker at allemannsretten i Norge gir alle lov til å ferdes og oppholde seg så mye de lyster i utmarka. Men allemannsretten gjelder ikke i preparerte skiløyper, i følge juristen. Hun er veldig tydelig på det.

Jeg kommer trekkende med denne saken nå fordi det de de siste ukene har rast en heftig og følelsesladet debatt over det ganske land. Debatten dreier seg om hvem som skal få lov til å bruke skiløypene. På Sunnmøre reagerte for eksempel turfolk med sinne da de oppdaget skilt som varslet at de var uønsket i løypene. Forbudskilt i skisporet. Uhørt!

-Å gå i skisporet blir som å kjøre motocross på en golfbane. Du blir ikke populær av det, sier Mads Slinning Larsen til NRK. Mannen er løypebas på møre og burde vite hva han snakker om. Men Norge hadde ikke vært Norge hvis det ikke var like mange meninger som det er folk. Løypebas i Stryn, Arvid Hatledal er et vennlig og fredelig menneske og sier det slik:

"Eg kan ikkje sitje og sjå på at folk vert jaga ut av løypene".

Hatledal har derfor laget en egen fil for fotgjenger. Han deler skitraseen i tre: En for skøyting, en for klassisk ski og en for fotgjengere. Det blir litt som med sex dette. Det er en fil for alle.

Problemet i skogen er stemningen. Det kommer kanskje susende en topptrimmet, velsmurt og mager kar i velbrukt markdress fra Idrættslaget Heming. Han har trolig veid sin mat og sine øyeblikk. Med pulsmåler. Nå kommer han og er i sitt livs beste form. Alderen tatt i betraktning. Mannen har slim frosset kledelig i barten, og en kondisjon som ikke kan kjøpes for dyrt. Ingen antydning til is i rubben. Dette er en mann som aldri var i tvil om hvor han var da Brå brakk staven. Han kommer nå med flere hundre år gammel verdighet, bygget stavtak for stavtak siden siste istid, fra Fridtjof Nansen og Roald Amundsen til Marit Bjørgen. Og hva møter så vår mann i skogen? Hva møter han? Jo, en halvslapp fotgjenger med kulemage og sigg i kjeften. En trist liten skapning som ikke en gang har giddet å kjøpe seg smørefrie ski med feller. Det er jo helt utrolig. Slikt kan gjøre noe med stemningen. I Norge. Det kan jo det.