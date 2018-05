Høy risiko for Høie

SV, Rødt, Sp og Ap har tirsdag gjort det klart at de vil skrote kontrakten med Babcock, og lyse ut anbudet på nytt.

Kritikken fra opposisjonen rettes både mot måten anbudet i den samfunnskritiske tjenesten er utført på, og den rollen styreleder Marianne Telle i Helse Nord har spilt i saken.

Telle signerte en kontrakt der selskapet Bedriftskompetanse (hvor hun er direktør) skal rekruttere personell til Babcock, før anbudet ble avgjort. Helse Nord er en av de største eierne i Luftambulansetjenesten HF, som er ansvarlig for driften av tjenesten og anbudet.

Selskapet som tapte anbudet, Lufttransport, vurderer nå rettslig etterspill etter at nye opplysninger om Telles habilitet ble kjent i Dagens Næringsliv tirsdag. Helse Nord tilbakeviser at Marianne Telle har kunnet påvirke anbudsprosessen, og sier hun ikke har blandet roller.

KrF spiller en nøkkelrolle i saken den neste uken. Olaug Bollestad, en ivrig forkjemper for et likeverdig helsetilbud i distriktene, er nå leder i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun er svært kritisk til at flyene står på bakken, men KrF sitter foreløpig på gjerdet, og avventer helseministerens redegjørelse tirsdag i neste uke.

Så langt tyder lite på at helseminister Høie - selv om han holder døren på gløtt - vil gå aktivt inn og terminere kontrakten med Babcock. Han peker på helseforetakene og gir inntrykk av å stole på nødløsningene som er satt i verk, hvor blant annet forsvarets helikoptre blir satt inn for å fly akutt syke mennesker. Men fastleger i Finnmark mener helikoptre aldri kan erstatte et fly. Det handler om tid og rekkevidde.

Bollestad, Hareide og resten av KrFs stortingsgruppe vet naturligvis at det som skiller saken fra å være en stor helsepolitisk skandale, til å bli et spørsmål om regjeringens liv, er at et lite barn i kuvøse fra Finnmark ikke rekker frem til sykehuset i tide.

Det gir noen andre perspektiver enn Facebook-posten som nylig holdt på å utløse regjeringskrise.

Et dødsfall vil synliggjøre de fatale konsekvensene av at helseministeren, med det øverste ansvaret, har mistet kontrollen over luftambulansen i Norge.

Dette vet både Høie selv, statsminister Erna Solberg, og selvfølgelig også KrF-leder Knut Arild Hareide. Tar KrF sjansen på å være partiet som sitter igjen med svarteper?

Det kan ikke utelukkes at Hareide vil gi helseministeren en sjanse til å ta grep og komme opposisjonen på Stortinget i forkjøpet - før Hareide og KrF stemmer for forslaget om å oppheve kontrakten.

Hareide kan altså gi Høie en mulighet til å løse floken selv. Kort fortalt betyr det å kjøpe ut Babcock, og starte anbudsprosessen på nytt.

Da vil Høie kunne gi opposisjonen skylda for at han ble tvunget til å la millionene rulle ut av statskassa for å stagge et folkeopprør i nord.

Hvor dyrt det blir for Staten å omstøte et anbud med en verdi på 2,6 milliarder kroner, finnes det ikke sikre svar på i dag. Men det blir trolig store kostnader. Det kan også utløse et juridisk etterspill. Et spørsmål er imidlertid hvor gunstig det er for den internasjonale flygiganten Babcock å risikere et omdømmetap i Norge? Slik situasjonen har blitt, vil det britiske selskapet selv være interesserte i å komme frem til en enighet om å avslutte engasjementet mot en kompensasjon?

Det er uansett Luftambulansetjenesten HF i Bodø som gjennom sitt anbudsdokument med store mangler, og uten å forstå sårbarheten i tjenesten, har påført helseministeren en alvorlig politisk krise.