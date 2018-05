Listhaug på turné

Møtet mellom Frp-politikerne Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud og Vardø-ordfører Robert Jensen (Ap) ble alt annet enn hjertelig.

De to stortingsrepresentantene reiste fra Oslo for å besøke Christi Andreassen, en ung kvinne bosatt i den lille kommunen så langt nordøst som det er mulig å komme i Norge. Den unge kvinnen har en alvorlig muskelsykdom og er ikke fornøyd med det lokale hjelpeapparatet i Vardø.

Andreassen mener hun har krav på brukerstyrt assistanse i eget hjem, men sier kommunen har tilbudt henne en sykehjemsplass. Hun er bare 30 år gammel.

Ordføreren likte besøket fra Hoksrud og Listhaug dårlig, da de med kvinnens samtykke dro på rådhuset for å ta opp hennes sak. Jensen skjelte de to ut for åpent kamera.

I ettertid er vi vitne til hvordan det er ordføreren i Vardø som fremstilles som offer. Det er han som er utsatt for et overgrep. Og ikke den unge kvinnen som tilsynelatende har blitt kasteball i det lokale helsevesenet.

I stor grad bidrar ordføreren selv til denne historiefortellingen. Han klager over at han ikke var varslet på forhånd, og at Frp-toppene gjennom en PR-jippo bevisst forsøker å sette ham og Arbeiderpartiet i et dårlig lys.

Saken med den unge og fortvilte kvinnen omtaler han som en «ikke-sak», og om det overhodet skulle være noe å klage på, skyldes det ikke prioriteringer i det lokale kommunebudsjettet. Men at noen med makt i Oslo har sendt for lite penger nordover.

Det er ganske sikkert en nøye utklekket PR-strategi bak Frp-toppenes reise til Vardø. Der målet er at feil og mangler i Ap-styrte kommuner skal bli nådeløst utnyttet. Og selvsagt er det ikke slik at Listhaug og Hoksrud kan fraskrive seg ansvaret når for konsekvenser av nasjonal politikk.

Men det er verdt å huske at rikspolitikerne ofte får kjeft fordi de bare reiser rundt i landet når det er valgkamp. Og knapt noen steder føler velgerne seg mer glemt enn i Finnmark: «Vi ser dem bare her hvert fjerde år.»

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud møtte Christi Andreassen i Vardø.

Sett i lys av dette blir det påfallende at stortingsrepresentanter som reiser ut i den norske virkeligheten, skal bli sett på som en trussel og nærmest bedt om å pelle seg tilbake dit de kom fra.

Et døgn etter hendelsen er Arbeiderpartietslokalpolitikere er fullstendig i harnisk over at Listhaug og Hoksrud dro til Vardø. Og på sosiale medier raser debatten. Som vanlig når Listhaug er involvert er det for eller imot, og ingenting midt i mellom. Det har selvsagt noe å gjøre med at hun er en rød klut og vekker sterke antipatier.

Men burde ikke noen i Arbeiderpartiet spørre hvorfor det ikke er deres egne stortingsrepresentanter som reiser til Finnmark og forsvarer enkeltmennesker som ikke får hjelpen de trenger? Og tar seg tid til å lytte til de med en stemme som ikke blir hørt. De som sitter aller nederst ved bordet, og ikke har noen som taler deres sak.

I stedet reiser Jonas Gahr Støre denne uka til Finnmark for å delta i det høylytte sorgarbeidet sammen med partifellene over at to fylkeskommuner blir slått sammen til en.

Den viktigste kampsaken i Finnmark for tiden ser ut til å være at Arbeiderpartiets godt betalte fylkespolitikere beholder sine verv og godtgjørelser.

I mellomtiden stjeler Listhaug klærne deres. Mens Arbeiderpartiets folk ser ut til å være mest opptatt av forsterke inntrykket av at de snakker best med hverandre, så langt unna norsk hverdagsliv det er mulig å komme.