De som har størst grunn til å være fornøyd med dagen er Frp

Det ble det utfallet mange hadde ønsket seg, men få forventet: Sylvi Listhaug går frivillig av som justisminister. Vel, frivillig og frivillig. Listhaug har de siste dagene vært under et voldsomt press, både fra opposisjonen, statsministeren og eget parti. Det var bare det at de færrest trodde Listhaug hadde det i seg å trekke seg fra en kamp.

Det hadde hun, noe hennes – etter hvert – uforbeholdne unnskyldning i Stortinget sist torsdag kanskje burde antydet. For like lite som Sylvi Listhaug har evnet å gi seg når hun møter motstand, har hun vært kjent for å be om unnskyldning. Nå har hun gjort begge deler i løpet av en uke.

Det viser kraften i reaksjonene som kom etter hennes famøse Facebook-oppdatering. Det viser også at det som skaper politiske kriser sjelden er den feil man opprinnelig begår, men hvordan man takler kritikken etterpå. Hadde Listhaug unnskyldt seg umiddelbart og fjernet oppdateringen, ville hun fremdeles vært justisminister.

Det som skjer nå er utvilsomt et stort politisk nederlag for Sylvi Listhaug, og for Erna Solberg som grovt undervurderte kraften i reaksjonene. På sikt ville likevel nederlaget blitt enda større om Listhaug hadde fått fortsette, fordi statsministeren satte hele regjeringens skjebne inn på det.

Det ville tvunget KrF til et pinlig tilbaketog, et parti regjeringen er helt avhengig av for å få sine saker gjennom Stortinget. Dessuten et parti som i løpet av kort tid skal avgjøre på hvilken side av norsk politikk de hører hjemme. Et fornedret KrF, som i tillegg sliter tungt på meningsmålingene, kunne fort komme til å knuse drømmen om en samlet høyreside for alltid.

Det ville også skapt den nokså unike situasjonen i norsk politisk historie at regjeringen holdt seg med en statsråd som ikke hadde støtte fra et flertall i Stortinget. Sittende i et av de mest sentrale departementene, i en tid preget nettopp av debatten om innvandring og terror. Legitimiteten til de forslag departementet la frem ville blitt sterkt svekket, det samme mulighetene for brede forlik på dette viktige området.

Nå kan regjeringen paradoksalt nok komme styrket ut av dette. I hvert fall på sikt. Forholdet mellom Erna Solberg og Knut Arild Hareide har alltid vært godt. Nå har hun «gitt» ham en av hans og KrFs største seire på lang tid. For uten KrFs mistillit til Listhaug ville hun utvilsomt fortsatt vært justisminister.

Uten Listhaug i regjering fjernes også KrFs klart alvorligste innvending mot den, det kan til og med åpne veien for en framtidig regjeringsdeltakelse. Den var stengt så lenge man risikerte å bli kolleger med Listhaug.

De som likevel har størst grunn til å være fornøyd med dagens begivenheter er Fremskrittspartiet. Listhaug – og partiet – har fått mye sympati og støtte. Frp har allerede merket det på gallupen. Ikke minst slutter mange av dem som hadde begynt å tvile på partiet igjen rekkene.

Sympatien for Listhaug strekker seg langt inn i den mer innvandringskritiske delen av Aps velgermasse, og det blir spennende å se på velgerutvekslingen mellom de to partiene i tiden framover. Vi har jo heller ikke sett det siste til Listhaug. Fra en plass i Stortinget står hun enda friere til å lede den delen av Frp som ser på seg selv som en indre opposisjon mot egen regjering.

Frp kunne antakelig fått enda mer sympati om det hadde blitt tvunget ut av regjering, men da måtte de ha betalt for gode meningsmålinger med tap av makt. Nå får de begge deler; fortsatt regjeringsmakt og flere velgere. Man har dessuten vist at man ikke lar seg presse av statsministeren, i hvert fall utad er bildet at valget om å gå av var Listhaugs, og hennes alene.

Frp kan dermed fortsett med den dobbeltkommunikasjonen som har vært så vellykket de siste fire årene; et regjeringsparti som utretter mye for sine velgere, og et opposisjonsparti som presser den samme regjeringen på vegne av sine velgere. Hadde ikke denne saken vært så utenfor kontroll den siste uken, kunne man fristes til å tro det var planen hele tiden. Men så utspekulert er selv ikke Sylvi Listhaug.