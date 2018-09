Et valg uten vinnere

"It´s payback time". Slik begrunnet en velger sin stemme til Sverigedemokratene (SD) i forkant av søndagens valg i nabolandet. Han gikk nok skuffet til sengs, for om noe ble resultatet av dette valget "business as usual". Eller kanskje mer presis; "business as un-usual".

For den unntakstilstand som har preget svensk politikk siden det såkalte "desemberforliket" i 2014 fortsetter. Alle andre partier nekter fremdeles å snakke med Sverigedemokratene, og det betyr enten en fortsatt svak mindretallsregjering, eller et mer formalisert samarbeid på tvers av blokkgrensene.

Sosialdemokratene har lenge vært åpne for det siste, og gjentok tilbudet på valgnatta. For dem er saken egentlig enkel; det er eneste sikre vei til fortsatt innflytelse. For tar man med Sverigedemokratene har de borgerlige partiene fått rundt 60 prosent av stemmene ved dette valget. Åpner den borgerlige blokken opp for å ha SD som støtteparti, kan veien til makt være sperret for Sosialdemokratene i mange, mange år framover.

For Moderaterna og de andre partiene i Alliansen er spørmålet mer komplisert. Rød blokk synes å bli akkurat litt større, og Sosialdemokratene er det klart største partiet. Slik sett "tapte" Alliansen valget, og det kan bli vanskelig å forlange statsministeren i et samarbeid over midten.

Da gjenstå det alternativet alle partiene i Alliansen har sverget å aldri ty til; å få støtte fra SD for å danne en regjering. Det vil nok heller ikke skje, til det er løftebruddet for åpenbart og SD for uspiselig for mange av de borgerlige politikerne. Men det er antakelig bare et spørsmål om tid, og etter neste valg - som kan komme relativt raskt - tyder alt på at de borgerlige blir nødt til å samarbeide med SD.

For er det en ting dette valget virkelig viser, så er det at Sverige blir ustyrbart dersom SD forvises til det politiske mørkeloftet. Når begge blokker er omtrent like store, vil det å ikke forholde seg til 20 prosent av stemmene skape svake regjeringer, stadig nye, ihopsnekrede kompromisser og evig kaos. Noe som vil skade demokratiet mye mer enn å ta SD inn i varmen.

I Norge, Finland og Danmark har høyrepopulistiske partiet lengst blitt akseptert av de andre; i Norge og Finland har de sittet i regjering, i Danmark er det et aktivt støtteparti for regjeringen.

Nå er det forskjell på disse partiene og SD, men det er primært historisk. Også de andre partiene har riktignok flekker på sin historie. "I Fremskrittspartiet er det som å sette ut fjøslykta; da kommer det mye rart rekende». Slik beskrev Eivind Eckbo i sin tid det partiet han ledet. Forskjellen er at SD satte fjøslykta midt i finstua fra begynnelsen av, og bygde på krefter som sprang ut av nazismen.

Disse kreftene er gradvis blitt fjernet fra partiet. Flere riksdagsmedlemmer er blitt ekskludert, andre har meldt seg ut og dannet et parti enda lenger til høyre. Partiets politikere er også blitt mer skolerte og polerte, og det er kommet inn nye navn i ledelsen uten en belastet fortid.

Anders Widfeldt, lektor i statsvitenskap ved University of Aberdeen er en av de som kjenner skandinavisk høyrepopulisme best. Han skrev i 2014 boka "Extreme Right Parties in Scandinavia", og sier til danske Weekendavisen at det kun er et spørsmål om tid før de andre partiene vil måtte akseptere Sverigedemokratene.

Han viser blant annet til Frp, som har gått gjennom en lignende utvikling. Fra Anders Lange etablerte partiet som en utstøtt outsider, via Carl I. Hagen som ga det politisk innflytelse fram til Siv Jensen som førte det inn i regjering. Widfeldt mener samme type lederskifte kan endre spillet i Sverige, og sier "kanskje er det ikke Jimmi Åkesson, men en helt annen partileder, som vi ikke kjenner ennå, som kan ta det neste skritt".

Uansett er det begrenset hvor lenge det svenske, politiske systemet tåler dagens unntakstilstand, før demokratiet forvitrer. Da kan det bli langt flere enn dagens 17,6 prosent som vil ha en "payback time" overfor politikere som er mer opptatt av egne posisjoner enn av å skaffe Sverige en styringsdyktig regjering.