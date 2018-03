«Rasist» eller «landssviker». Når man hører deler av norsk innvandringsdebatt kan man fristes til å tro at dette er de to eneste ståsteder som finnes.

Polariseringen er økende, og Sylvi Listhaugs avgang har ikke gjort debattklimaet roligere. Noe enhver som hørte Dagsnytt 18 tirsdag fikk med seg.

Der endte en debatt mellom noen av ytterpunktene i norsk innvandringsdebatt i en kamp om hvem som kunne rope høyest i munnen på hverandre.

Det er derfor lett å støtte statsminister Erna Solbergs oppfordring om at vi alle bør gå i oss selv, og se på hvordan vi debatterer innvandring. For her er ikke venstresiden - uansett hvor ofte den insisterer på alltid å stå på det godes side - særlig bedre enn høyresiden.

Men det blir noe hult over Solbergs oppfordring, når hun samtidig nekter å innse at Sylvi Listhaugs angrep på Arbeiderpartiet har en tilleggsdimensjon som går langt ut over problemer med saklighetsnivået i offentlig debatt.

I 2013 utga forfatteren John Færseth «KonspiraNorge», en bok som tar for seg norske miljøer som dyrker konspirasjonjonsteorier.

Et av kapitlene heter «Hatet mot Arbeiderpartiet». Der viser han hvordan Ap av disse miljøene er plukket ut som et spesielt hatobjekt. Terroristen fra Utøya sprang ut av de samme miljøene, som Farsæth anslår til å telle 3-4.000 mennesker.

Listhaugs påstander om Ap vil ha vært som honning for ørene i disse miljøene. Enten hun ville det eller ikke.

Hun bygger nemlig opp under en av deres favorittforestillinger om Ap; at partiet deltar i en hemmelig konspirasjon for å forråde Norge til fordel for utenlandske interesser; enten det er islam, jødisk kapital, kommunismen eller hva ellers man finner avskyelig på ytre høyre fløy.

Det er en klassisk dolkestøtlegende, som føres helt tilbake til Nygårdsvolds regjering før krigen, via Ap som statsbærende parti i etterkrigstiden og fram til Jens Stoltenbergs jobb som Nato-sjef.

Visste du forresten at Stoltenberg egentlig er jøde og jobber for KGB? Ikke jeg heller, før jeg besøkte en av nettsidene til disse miljøene.

Også andre politiske partier, og politikere, kritiseres fra tid til annen på det groveste og mest usaklige. Men ingen andre partier knyttes til denne type fortellinger.

En fortelling som inneholder en eksistensiell angst for landets og folkets framtid. En angst som lett kan tippe over i et behov for voldelig handling, til og med massedrap.

Selv ikke SV og Rødt, som man ville tro var enda sterkere hatet, er del av en slik forestilling, og i hvert fall ikke partiene fra midten og over mot høyre.

Man skal verken over- eller underdrive faren fra disse miljøene. Det er også tvilsomt om Listhaugs påstand i seg selv spiller noen større rolle i forhold til deres vilje til vold.

Mange på venstresiden synes å tro at folk flest er viljeløse ofre for politisk påvirkning som må beskyttes mot enhver form for krenkende ytringer.

Det har lenge fått legge en klam hånd over debatten om innvandring, og slik legitimert ytterliggående krefter som kan hevde kun de «tør si det som det er».

Det betyr ikke at Listhaugs uttalelser er OK, eller at de kun handler om dannelse og debattklima.

Hun opererer i et farvann som alt har vist seg å være ekstremt farlig, og bør være klar over det. Det bør også statsministeren være.

Det handler kun om en liten innrømmelse, så kan vi fortsette debatten om debatten. Den som foregår i hovedstrømmen av meninger.

Der de fleste av oss - tross alt og heldigvis – befinner oss