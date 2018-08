Hykleriet rundt Per Sandberg

Så var Per Sandberg borte som statsråd, og få vil nok savne ham. Han gravde selv sin politiske grav, med sentrale partifeller som ivrige jordpåkastere.

Sandbergs gjentatte brudd på regjeringens egen sikkerhetsinstruks ble til slutt uholdbar, og Sandberg valgte å gå av før han ble sparket.

Det var utvilsomt en riktig avgjørelse, men prosesessen fram mot det uunngåelige inneholder elementer som bør være pinlige for flere enn Per Sandberg.

I utgangspunktet burde det jo utløse jubel på venstresiden at en sentral Frp-politiker er blitt sammen med en innvandret muslim. Det samme med hans skepsis til råd fra norsk og vestlig etterretning. Og hans arbeid for fortsatt kontakt med Iran, burde jo applauderes av alle Trump-motstandere.

I stedet er Sandbergs kjærlighetsliv blitt latterliggjort, og hans åpne forhold til Iran gjort til del av opposisjonens kritiske spørsmål til regjeringen.

Nå er dette ikke noe nytt. Klassekampens Mimir Kristjansson har tidligere påpekt hvordan deler av venstresiden har en tendes til å endre mening når folk de ikke liker begynner å mene det samme som dem: Etter Brexit er mange plutselig blitt for EU, og etter Trumps handelskrig er det plutselig helt ok med frihandel.

Slik venstresidene tradisjonelle svakhet kan summeres opp i slagordet "min fiendes fiende, er min venn". En holdning som har kreert støtte til selv de mest brutale diktatorer, bare de var mot USA.

Men venstresiden er ikke alene om å ha gjort hykleri til en dyd i denne saken.

Samtidig som Per Sandberg tvinges til å gå av på grunn av sin flørt med ett nattsvart prestestyre, fortsetter det offisielle Norge å gå til sengs med et annet.

Saudi-Arabia er om mulig et enda mer fascistoid, islamistisk dikatur enn Iran, og overfor dem lister norske myndigheter seg på tåspissene og snakker med innestemme.

For bare få dager siden henrettet prestestyret i Riyadh en mann fra Myanmar ved halshogging. Deretter ble liket korsfestet og vist fram for publikum. Dette ifølge regimets eget nyhetsbyrå.

Iran henretter riktignok flere mennesker, men den absurde brutaliteten i episoder som dette burde utløst en storm av protester.

I stedet søker Norge å øke sin handel med Saudi-Arabia og jobber aktivt for å få landets støtte til en plass i Sikkerhetsrådet.

Ekstra pinlig blir det at Norge sitter muse stille, mens Canada utsettes for både verbale og økonomisk angrep fra saudiske myndigheter for å ha kritisert menneskerettssituasjonen i landet.

Donald Trumps aller første statsbesøk gikk til nettopp Saudi-Arabia. Etter det har han omtrent gitt landets reelle leder, kronprins Mohammad bin Salman fri hender, både hjemme og ute.

Hjemme har han brukt dem til en forsiktig modernisering, ute til en blodig krig i Jemen som har påført sivilbefolkningen ufattelige lidelser.

Kronprinsen er en beinhard maktpolitiker, og både de fortsatte henrettelsene og reaksjonene mot Canada viser at han neppe ønsker å endre regimet på noen grunnleggende måte. Noen han da også slipper, med Trump og USA i ryggen.

Det forklarer også mye av Norges reaksjonsmønster. USA er vår fremste allierte - tross Trump - og Saudia-Arabia spiller en nøkkelrolle i amerikansk utenrikspolitikk, og dermed også i vår.

Det er forståelig, og antakelig i Norges mer overordnete interesse. For få steder er hykleriet mer på hjemmebane enn i utenrikspolitikken.

Dette handler derfor mer om retorikken, og det påtatte sjokket over Per Sandbergs mer private utenrikspolitikk.

Som knapt er særlig er verre enn vår nasjonale utenrikspolitikk. Og uansett ser ut til å skade ham selv aller mest.