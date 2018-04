Monica Mælands nordnorske problem

Det skulle vært et av kommunereformens glansbilder: Tre kommuner som helt frivillig slår seg sammen. Et kronargument mot de som hevder reformen er tredd ned over utkantfolks hoder av en aggressiv sentralmakt.

Men slik skulle det ikke gå. Denne uken la lokalpolitikere fra Narvik, Tysfjord og Ballangen ned sine verv i fellesnemnda for den nye kommunen, og anklager regjeringen for nettopp å overkjøre lokaldemokratiet.

Fra før har Finnmarks medlemmer i fellesnemnda for nye Troms og Finnmark gjort det samme, så dette føyer seg inn i rekken for en statsråd med eksplisitte, nordnorske problemer.

Bakgrunnen for reaksjonene fra de tre Nordlands-kommunene skiller seg fra Finnmarks, og er sammensatt. Men det hele koker ned til uenighet om hvor grensen mellom den nye kommunen og dens nabokommune skal gå.

Det har vært en langvarig debatt, og forrige fredag skar regjeringen gjennom. Den avviser den inndelingen både et flertall i de tre kommunene og Fylkesmannen i Nordland anbefalte, og går inn for en deling som gir nabokommunen Hamarøy både større areal og tilgang til store kraftressurser.

Bra for Hamarøy - og Sametinget. Dette siste gir konflikten en ekstra dimensjon, ikke minst etter at Sametinget i en pressemelding hevdet de hadde blitt «enige» med departementet om denne inndelingen.

Det antyder at det har vært reelle forhandlinger mellom de to partene om grensedragingen, i en sak der Sametinget kun har rett til å «konsulteres».

Dette har skapt reaksjoner i særlig Tysfjord, der mange mistenker at regjeringen har gitt Samtinget vetorett i saken. Sametingspresident Aili Keskitalo advarer overfor NRK lokalpolitikerne mot å gjøre delingen til en etnisk konflikt.

Det er en betimelig advarsel, men mye av problemet bunner i den - i beste fall - klossete formuleringen i Sametingets egen pressemelding. Og det at all korrespondansen mellom departemenetet og Sametinget holdes hemmelig.

Det beste Keskitalo og statsråd Monica Mæland nå kan gjøre er derfor å offentliggjøre alt dette, så alle mistanker kan stedes til hvile.

Det betyr ikke at det kommer til å bli ro rundt saken, for det etniske er uansett et sidespor. For det er all grunn til å tro statsråden på at hovedgrunnen til grensedragingen er å skape to mer likeverdige kommuner.

Nye Hamarøy blir uansett en dverg i forhold til nye Narvik, men departementets inndeling gjør de to kommunene litt mer likeverdige. Ikke minst ved at Hamarøy får flere kraftinntekter enn om fylkesmannenes forslag ble lagt til grunn.

Problemet ligger derfor ikke primært i selve inndelingen, men i departementets saksbehanding, som bare bekrefter inntrykket av en kaotisk og dårlig planlagt reform.

Det har vært et grunnleggende problem for både kommune- og regionreformen, og kaster fortsatt lange skygger inn over begge lenge etter at Stortinget vedtok dem.

Lokale Ap- og Sp-ordførere har heller ingen interesse av å hjelpe regjeringen med problemet, snarere tvert om. Det er bare halvannet år til neste kommunevalg, og det er i begges interesse å bevare inntrykket av en regjering som overkjører det nordnorske lokaldemokratiet.

Dessverre for regjeringen gjør kommunalministeren alt hun kan for å bekrefte inntrykket.

I stedet for å innby til dialog og være åpen om samtalene med Sametinget framstår Monica Mæland nærmest snurt over at lokale politiker drister seg til å være uenige med henne, og anklager Narvik for å være en dårlig storebror overfor Hamarøy. Slik hun tidligere har vært svært kritiske til fylkespolitikerne i Finnmark.

Det hun da glemmer er at hun selv – og Staten - er den aller største storebroren. Og rause storebrødre tar seg i det minste tid til å snakke med sine småsøsken, i stedet for å overøse dem med mishagsytringer.

Tiden er overmoden for at Monica Mæland tar seg en tur nordover, med en utstrakt hånd i stedet for en knyttet neve.