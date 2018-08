Oppsiktsvekkende snuoperasjon om olje

Nordland er et industrifylke. Nordland er et energifylke. Nordland er et fylke der utnyttelse av naturressursene gjennom generasjoner har sikret arbeid og bosetting.

Nordland er også et Arbeiderparti-fylke. Partiet har nesten uten unntak vært størst etter krigen, har styrt fylket oftest og sendt flest representanter til Stortinget.

Derfor har Nordland, Ap og industri nesten blitt synonymer, noe som gjør partiets snuoperasjon når det gjelder oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja så oppsiktsvekkende.

Nordland Arbeiderparti har, siden disse områdene ble åpnet for oljeindustrien på 90-tallet, vært en av de fremste pådriverne for leteboring her.

Så sent som foran landsmøtet i 2017 slåss de hardt for å forhindre et vern av særlig Nordland VI, altså områdene sør for Lofoten.

De lyktes, og dermed bevarte man mulighetene for å koble sammen den betydelige petroleumsaktiviteten utenfor Helgeland med den sørligste delen av det omstridet området. Med fortsatte muligheter for oppdrag til industrien som resultat.

Nå forlater man også dette kompromisset. Det vil si, verken Nordland eller Bodø Ap - som snudde forrige uke - har behandlet saken formelt i partiapparatet.

Det er ikke naturlig så lenge det foreligger et landsmøtevedtak for hele perioden. Men samtlige ledende politikere har snudd, og partileder Jonas Gahr Støre har offentlig akseptert at de snakker for sine lokalpartier.

Det betyr ikke at alle har snudd. Sentrale støttespillere i LO lokalt er forbannet, det samme er fylkestings- og bystyrerepresentanter med bakgrunn fra industrien.

Deres problem er at de blir stadig færre, og det samme blir deres velgere. Heri ligger nok også mye av grunnen til Aps snuoperasjon.

Folk i Nordland bor i økende grad i byer, de er yngre og de har et mer distansert forhold til industri enn til klima.

Alle meningsmålinger viser da også at stemningen har snudd. Et klart flertall nordlendinger er mot oljeaktivitet i LoVeSe, inkludert de som bor i området.

Lokalt har Arbeiderpartiet for lengst tatt konsekvensen av det. Ni av 11 Ap-lag i Lofoten og Vesterålen har allerede vedtak som går mot en konsekvensutredning.

Det betyr at det antakelig er flere stemmer å hente i et nei enn i et ja til utredning. Samtidig som saken synes politisk låst til et nei i overskuelig framtid. Da vil et fortsatt ja fra Ap mer være en prinsipiell markering, enn ha noen betydning for politikken på området.

Det ligger utvilsomt også et element av en mer generell politisk flytteprosess i det som nå skjer i Nordland.

Mange i Ap forklarer forrige høsts valgkatastrofe med at velgerne oppfattet partiet som for tett klistret opp til regjeringens politikk.

Det er da heller ingen tvil om at Ap ble straffet særlig hardt av velgerne, spesielt i Nord-Norge, for vedtak regjeringen fikke gjennom med deres støtte. Hardere enn det regjeringspartiene ble.

En mer aggressiv opposisjonspolitikk og og flytting av sentrale posisjoner mot venstre, synes i hvert fall å være deler av Aps svar på dette etter valget.

Et nei fra Nordland Ap til konsekvensutredning i hele LoVeSe er da et naturlig trekk, og synes velkommen av partiledelsen. Som kanskje til og med har vært konsultert på forhånd?

For slik kan man legge grunnlaget for at hele partiet skifter side til våren. Og går med enda skarpere våpen inn i lokalvalgkampen. Til og med i det gamle industrifylket Nordland.