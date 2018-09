Politikkens paradoks

Politikk er et uforutsigbart spill. Der de som vinner valget, fort ender opp med å tape makta. Fordi «taperne» finner sammen, og danner flertall.

Og selv om du får makt, er det langt fra sikkert du får gjennomført «dine» saker. Bare spør Frp om bomstasjoner, eller SV om forsvarspolitikk. Kameler er favorittkosten til enhver koalisjonsregjering.

Da er det lettere i land med et topartisystem; vinneren tar alt av makt, mens taperen sitter igjen med frustrasjonene.

Men så er det ikke fullt så enkelt likevel. Det har Donald Trump fått erfare de to første årene av sitt presidentskap. To år der hans parti har hatt flertall i begge kongressens kamre, og slik sett kunne gjort bortimot hva de ville.

Det republikanske parti har da også kunnet notere seg for noen seire, men hovedinntrykket er preget av krangel, handlingslammelse og Svarteper-spill. Og om noen måneder kan de gode tidene være over.

Da går nemlig amerikanske velgere til urnene igjen, for å velge nye medlemmer til kongressen. Skal man tro meningsmålingene vil republikanerne da miste flertallet i Representantenes hus, ja, til og med Senatet kan være i fare.

Nå har meningsmålingene bommet grovt før når det gjeder Donald Trump, men skulle hans parti tape dette mellomvalget vil det være akkurat som forventet.

Siden krigen har det bare hendt to ganger at partiet som vant presidentvalget ikke har gått kraftig tilbake i følgende mellomvalg. Sist det skjedde var med George W. Bush i etterkant av 11. september.

Demokratene derimot, ble knust i mellomvalget to år etter Obamas seier.

Partiet med makta stiller derfor med et naturlig handicap i disse valgene. Legg til en voksende misnøye med Trump, og lokale valg som alt har gitt hans parti flere overraskende tap, og det er ikke rart mange republikanere har resignert, og forbereder seg på et stort tap.

Donald Trump er ikke blant disse. Han hevder tvert om at republikanerne ikke bare vil beholde makta, de vil gå kraftig fram i november. Og før du avviser dette som del av hans sedvanlige, selvopptatte overmot, er det et par faktorer som faktisk taler til hans fordel.

Den ene er økonomien, som går så det suser. Sist USA hadde en økonomi som blomstret, er den andre gang siden krigen partiet med makta gikk fram i mellomvalget; Bill Clintons andre periode.

Dette var også rett etter at Clinton var stilt for riksrett av det republikanske flertallet i kongressen, noe Trump også vil kjenne seg igjen i.

Den andre faktoren som kan tale for Trump er at det som vil avgjøre valget, ikke så mye er hva folk stemmer, som hvem som stemmer.

Dette er typiske «mobiliseringsvalg», der det parti som lykkes best med å få sine tilhengere til stemmeurnene vinner.

Det er i utgangspunktet lettest for partiet i opposisjon, hvis velgere fremdeles er frustrerte over både nederlaget to år før og den politikk som er ført i mellomtiden. Mens de som vant presidentvalget ennå nyter seierens frukter.

Slik sett er disse mellomvalgene unntaket fra regelen om at valg vinnes i midten. Om den regelen i det hele kan sies å ha relevans i vår stadig mer konfliktorienterte, politiske tid.

Trumps håp er dermed å gjøre sine tilhengere like frustrerte som demokratenes. Slik at de møter opp og stemmer på republikanske kandidater.

Paradoksalt nok kan republikanerne i det arbeidet få drahjelp fra bråket rundt Trumps kandidat til høyesterett, og truslene om at han vil bli stilt for riksrett om demokratene vinner valget.

Det er et ofte oversett faktum blant Trumps motstandere at han fremdeles er ekstremt populær i eget parti. Det er også et faktum at mange av demokratenes kjernevelgere; etniske minoriteter, unge, folk i byer, er vanskeligere å mobilisere enn eldre, hvite velgere på landet.

Det betyr ikke nødvendigvis at Trump får rett i at republikanerne vil gå fram, men det kan være nok til å berge flertallet. I så fall får vi se en enda mer aggressiv Trump framover, og et republikansk parti som i enda mindre grad tør utfordre ham.

Da vil angrepet på USAs demokratiske institusjoner bli enda tøffere. Og de eneste som kan hindre det, er amerikanske velgere.

Slik det skal og bør være i et demokrati. Med all sin uforutsigbarhet , og alle sine feil.