Putin føler seg ikke trygg

«Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer framtiden. Og den som kontrollerer nåtiden, kontrollerer fortiden».

Dette slagordet står med enorme bokstaver på fronten av Sannhetsministeriets massive, hvite pyramide i romanen "1984". George Orwells dystopiske framtidsfantasi - bygget på et datidsmareritt; Stalins Sovjetunionen.

I dag kunne dette slagordet like godt prydet fronten til det russiske kulturdepartementes bygg, og nok en gang handler det om Stalin. Monsteret med kakkerlakkbart som Russland aldri synes å bli ferdig med.

Departementet har nemlig trukket tilbake lisensen til å vise den britiske komedien «Stalins død», bare to dager før den skulle hatt premiere. Begrunnelsen er at filmen er basert på et «ideologisk fiendskap» med Russland.

Filmen, laget av Veep-skaper Armando Ianucci, skildrer maktkampen som brøt ut rett etter Stalins død, og gjør uhemmet narr av både Stalin og maktsyke politikere generelt.

Fra filmen «Stalins død».

Det er her filmen havner i trøbbel. For det er laget flere filmer før, også russiske, der Stalin kritiseres, ja, til og med demoniseres. Det nye er at han latterliggjøres; han og hele det politiske systemet av smisking og frykt han bygget opp.

Dessuten er filmens ubønnhørlige konklusjon at alle systemer som er bygget opp rundt én persons makt, er dømt til å bryte sammen når han dør.

Det er en påpekning som går rett til kjernen av dagens russiske samfunn og dets svakheter.

Putin har lenge jobbet for å samle så mye makt som mulig rundt sin person. Han framstilles gang på gang som det ene mennesket som kan løse alle problemer.

Enten det er mangel på rent vann i sør, eller skogbranner i nord, så dukker Putin opp - med pressen på slep - snakker med folk på stedet, og kommer med en løsning på deres problemer.

Å ha tilgang til presidentens øre er dermed blitt nøkkelen til makt, og resultatet er blitt et politisk system nettopp bygget på smisking og frykt.

I Russland finnes det en lang tradisjon før å søke etter sterke ledere. I media og i skolenes historieundervisning idealiseres derfor periodene der en slik sterk leder ga landet stabiltet og framgang.

Det er ikke forbudt også å beskrive de negative følgene av en slik ledelse, men man må alltid understreke at sluttresultatet ble positivt. Overgrepene var riktignok beklagelige, men absolutt nødvendige.

Ikke minst gjelder dette Stalin, mannen som sikrer landet seieren over fascismen. Og som Putin gjerne viser til når han skal begrunne upopulære tiltak, og innskrenkninger i demokratiet.

Senere i vinter blir Vladimir Putin garantert gjenvalgt som russisk president, og hans kontroll over maktapparatet synes sterkere enn noen gang.

Men dette angrepet på en vestlig komedie - og flere andre filmer - viser at Putins selv og hans støttespillere slett ikke anser seg som helt trygge. For det som gjør systemet stabilt, er også det som gjør det usikkert; dets store avhengighet av en person, ett menneske.

Det er den samme svakheten i systemets grunnmur som gjør latterliggjøring så mye farligere enn demonisering. Fordi det kan få folk flest til å innse det samme som George Orwell: «Formålet med en vits er ikke å fornedre et menneske, men å minne ham på at han alt er fornedret».