To utgaver av Amerika

Man kan forstå mye av et land ut fra dets nekrologer.

De norske er gjerne intetsigende og konfliktsky. De engelske bitende og sarkastiske. De amerikanske dypt rørende og klissete sentimentale på samme tid.

Slik sett er det en slags befriende ekthet over Donald Trumps første reaksjon på John McCains død. Den er verken sentimental, sarkastisk eller konfliktsky.

Den er på mange måter sin egen skapning, slik Trump selv er det; furten, smålig og hevngjerrig.

Nå rettet Trump gradvis opp inntrykket, etter et voldsomt press fra selv sine nærmeste allierte. Når hans egen datter og visepresident fikk seg til å hylle McCain uforbeholdent, framsto Trump mer og mer isolert i sin vilje til å fortsette vendettaen.

Det hjalp ikke en gang at McCain selv hadde fortsatt krigen helt inn i det siste, og nektet Trump å delta i begravelsen. Døden har sine privilegier, og ingen vinner kampen mot en avdød.

John McCain ble ofte beskrevet - og beskrev seg selv - som en «maverick». Det betegner opprinnelig en umerket kalv, og defineres i Det Norske Akademis Ordbok som en «selvstendig, uavhengig person som går sine egne veier».

Det var denne selvstendigheten som skaffet McCain respekt og beundring over hele det politiske spekteret.

Det paradoksale er at Trump selv på mange måter også er en maverick, en opprører, en mann som går sine egne veier. Ofte på tvers av det som er forventet.

Forskjellen er at mens McCain brukte sin status til å bygge broer, bruker Trump den til å bygge murer.

For selv om McCain var en dypt konservativ person, var han aldri redd for å kompromisse for å få gjennomført det han mente var rett. Selv når det betød å gå mot sitt eget parti.

Gang på gang fant han nøkkelen til å åpne låste dører, der Trump foretrekker å kjøre bulldozer gjennom dem.

Det finnes et magisk øyeblikk fra presidentvalgkampen i 2008, som mer enn mye annet framviser kjernen i et levende demokrati; den grunnleggende respekten for sine politiske motstandere.

Da en av hans tilhengere hevdet at Obama egentlig var araber, tok McCain mikrofonen fra henne og sa: «Nei, nei, han er en anstendig familiefar og borger, som jeg tilfeldigvis er dypt uenig med på fundamentale områder, og det er det denne valgkampen handler om».

Donald Trump fikk sitt politiske gjennombrudd ved å hevde at Obama faktisk er «araber».

En annen ting som skiller de to er McCains velutviklet sans for humor, ikke minst selvironi.

Etter å ha tapt nominasjonskampen mot George W. Bush i 2000 - en av tidenes skitneste fra Bush' side - ble han spurt om han fikk sove etterpå. Ikke noe problem, svarte McCain, jeg sov som en baby: «Sov to timer, våknet og gråt, sov to timer, våknet og gråt».

Mye tyder på at Donald Trump heller ville latt seg bite av en klapperslange enn å gjør narr av seg selv på den måten.

Både politisk og menneskelig framstår altså John McCain og Donald Trump som motpoler. Noe få har unnlatt å peke på nå som han er død.

Slik har mange av minneordene om John McCain i like stor grad kommet til å handle om Donald Trump. For slik er det blitt i det nye USA; en republikk sykelig opptatt av mannen i Det hvite hus og hans ord og handlinger.

Håpet får ligge i det den franske sosiologen Alexis de Tocqueville en gang sa om USA: «Landets storhet ligger ikke i at det er mer opplyst enn andre land, men heller i dets evne til å rette opp sine feil».

Det tragiske er at med John McCains død, ble den jobben plutselig mye vanskeligere.