Vesten unngår å ta i bruk det eneste effektive våpen mot Putin

Det er en umiskjennelig smak av engelsk krim over det hele; drapsforsøket på en utvekslet russisk dobbeltagent som tilbringer sin pensjonisttilværelse i en fredelig engelsk småby. Spørsmålet er bare hvem som løser saken først; Smiley eller Miss Marple.

Engelske myndigheter satser på Smiley, og har alt bestemt seg: russisk etterretning står bak. Andre etterlyser motivet, og mener det er mer sannsynlig at russisk mafia er ansvarlig.

Men de fleste fingre peker uansett mot Russland, og mannen med det øverste ansvaret; Vladimir Putin.

Rett før påske kom reaksjonen, ikke bare fra Storbritannia, men også 25 andre land, inkludert USA, Norge og Albania.

Til sammen 145 russiske diplomater utvises på grunn av angrepet på Sergeij Skripal og hans datter, og selv land som tidligere har vært skeptiske til sanksjoner mot Russland, som Tyskland, Ungarn og Polen, er med.

Dette kommer på toppen av de sanksjonene som ble innført etter annekteringen av Krim.

Det er bred enighet blant vestlige politikere om at man «ikke har hatt noe valg»; dette er tiltak man har vært nødt til å gjennomføre som svar på russiske brudd på folkeretten.

Et helt annet spørsmål er om disse tiltakene har hatt noen innvirkning på Russlands behandling av andre land, og svaret på det er et klart nei.

Et av de mest gjennomgående trekk ved Putins 18 år ved makten er hans målbevisste arbeid med å gjøre Russland uavhengig av andre land. Han har nedbetalt all utenlandsgjeld og gjort landet selvforsynt på de fleste områder.

Det har gitt ham frihet til å tenke langsiktig og ikke la seg plage av sanksjoner. Han har tvert om brukt dem til sin fordel, ved å gi utenlandske angrep på Russland all skyld for det som er galt i landet.

At det har virket, viser årets valgresultat: Vladimir Putin har aldri vært mer populær blant russiske velgere.

Det betyr ikke at Vesten er maktesløs overfor russisk aggresjon. Man har bare latt være å ta i bruk de virkemidler som faktisk har en sjanse til å virke.

Ikke minst er den britiske regjerings holdning til Russland ekstremt dobbeltmoralsk. Med den ene hånden langer man ut mot landet, med den andre beskytter man City of London som verdens ledende senter for hvitvasking av korrupte russiske penger.

For London er ikke bare spionenes lekegrind, det er også den foretrukne by for russiske oligarkers penger, barn og luksusleiligheter.

Ifølge det internasjonale antikorrupsjonsbyrået Transparency International er London-eiendommer verdt over 50 milliarder kroner kjøpt med svarte penger.

En stor andel av dette stammer fra Russland. Legg til bankinnskudd, eierandeler i ulike bedrifter og kjøp av luksusvarer og beløpene blir svimlende.

Transparency anklager britiske myndigheter for bevisst å ha latt dette skje. I en uttalelse etter Skripal-saken sier organisasjonens britiske leder Duncan Hames at myndighetene har tillatt London å bli “favorittdestinasjonen for russere med mistenkelige formuer... som har kunnet dra nytte av slapp regulering og skattemessig hemmelighold».

Transparency ber nå britisk myndigheter om å sette i verk relle tiltak for å stoppe de russiske oligarkene, hvorav flere er i Putins aller innerste krets.

I stedet har de altså valgt å utvise noen russiske diplomater, et tiltak som i Russland neppe anses som mer enn et klaps over fingrene.

Intet tyder heller på at noe vil skje i framtiden, City of London er et av verdens fremste finansielle sentre, som bringer enorme summer inn i britisk økonomi. Dessuten er dets posisjon allerede mer utsatt på grunn av Brexit.

Strengere reguleringer vil bare føre til at pengene flyttes andre steder, mener nok den britiske regjering. Det er antakelig korrekt, for det er nok av andre land som vil ta imot svarte, russiske penger, samtidig som de lukker øynene for hva Russland gjør mot andre land.

Men virkelig å gå etter pengene til de som bestemmer er antakelig den eneste effektive måten å påvirke Putin på. Når man konsekvent unngår å gjøre det, bekrefter det bare Putins og russerne inntrykk av at vestlige land er uten ryggrad.

Ifølge Karl Marx, som Putin nok kjenner godt, vil kapitalismen – så fremt den kan tjene noe på det – gladelig lage og selge de våpen som vil føre til dens undergang.

Man kan si noe av det samme om vestlige demokratier for tiden.