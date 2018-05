Finværet returnerer i hele landet mandag

I dag og fredag ventes til dels store nedbørsmengder i Sør-Norge og NVE har gått ut med varsel om flomfare som følge av nedbøren kombinert med snøsmelting i fjellet.

Det er en frontsone som er skapt av at varm luft fra øst møter kald og fuktig luft fra vest som gir de store nedbørmengdene, og denne fronten vil fredag flytte seg østover til østlige deler av Østlandet og Nordland. Vanligvis fortsetter fronter videre østover, men siden vi har et høytrykk over Nordvest-Russland som hindrer fronten å dra videre østover vil den stoppe opp og gradvis svekke seg over dette området inn i helgen.

Dette vil fortsatt gi noen byger og en del skyer på Østlandet og i Nordland, mens det er bedre vær vest og lengst nord i landet.

Mandag vil derimot høytrykket over Russland retunere til Nord-Skandinavia og det bygger seg opp finvær over hele landet, med sommerlige temperaturer i Sør-Norge. Det er bare å glede seg!