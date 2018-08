Hetebølger gir rekordvarme

I løpet av juni ble det satt en rekke varmerekorder i Norge, både lokalt og fylkesvis. Perioden fra 26. til 29. juli ble ekstrem varm, med en hetebølge som startet i sør og bredte seg nordover. Det ble disse dagene satt flere fylkesrekorder i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Akershus, Østfold og Vestfold med 32-34 grader flere steder. Aller varmest ble det i Åndalsnes i Møre og Romsdal med +34,7 grader den 28. juli.

Siste rest av hetebølgen gav i går ny augustrekord for Troms og Finnmark. Banak satte ny Finnmarksrekord for august med 32,8 grader og Skibotn for Troms med 32,4 grader på augusts første dag. Rekorden for Troms gikk opp fra 29,6 grader fra så langt tilbake som 3. august 1934 i Fagerlidal i Målselv. Tidligere finnmarksrekord for august ble satt 05.08.2014 i Nyrud og var på 31°.

Hittil i år har det blitt observert hele 41 tropedager i Norge. En tropedag er en dag der en eller flere stasjoner har observert temperaturer over 30 varmegrader. Slik det ser ut nå har vi nok notert siste tropedag i denne omgang. I løpet av dagen i dag, og kommende dager, vil flere mindre lavtrykk dra med seg kjøligere luftmasser fra vest og nord slik at temperaturene er ventet å synke mot normalen i løpet av helgen.

Grafikken over viser prognosene for fredag. Etter en lang periode med høytrykksdominert vær over Skandinavia er det nå flere mindre lavtrykk som tar over styringen.

Første august ble også historisk varm i Sør-Korea. Siden midten av juli har en hetebølge pågått i området, og i går ble det notert ny varmerekord på 40.7grader. Tidligere rekord var 40.0 fra 1 august 1942 - altså ble forge rekord akkurat 76år.

Hetebølge er stikkordet for været vest i Europa nå i helgen. Varmen er ventet å bli så ekstrem at det er mulighet for historisk høye temperaturer. Flere varsler indikerer temperaturer i innlandet av Portugal og Spania i nærheten av ny europarekord. Aten (Hellas) noterte nåværende varmerekord i juli 1977 på hele 48 .0 varmegrader. Fortsatt er det for tidlig å si om det blir ny rekord, men farlig varmt blir det.