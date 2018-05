Hissige lavtrykk med mildvær, mye regn og kraftig vind

Helgen

Lørdag blir en grå dag nord og vest i landet med litt regn og yr, men på Vestlandet og i Finnmark lite eller ingen nedbør. I tillegg vil det blåse sørvestlig kuling utsatte steder. Områdene østafjells i Sør-Norge får tildels pent vær og temperaturer som stiger til i underkant av 20 grader.

Natt til søndag vil et lite lavtrykk trolig utvikle seg på en front i Norskehavet, før det søndag flytter seg nordover til Finnmark. Dette gir økende sørvestlig opp i stiv og sterk kuling i Nordland og Troms, med lokalt mye regn i Nordland som går over til regnbyger. Selv om temperaturene stiger lørdag, vil de synke igjen søndag og nedbøren kommer som snø ned mot 600-800 m. Søndag fremdeles mye fint og varmt vær østafjells, trolig enda litt stigende til rundt 20 grader eller litt i overkant av 20 grader.

Mandag vil trolig et nytt hissig lavtrykk utvikle seg i Norskehavet. Prognosene er usikre når det gjelder detaljene for dette lavtrykket, men det er muligheter for sørvestlig-vestlig sterk kuling til storm fra Helgeland og videre nordover til Lofoten. I tillegg kommer det inn en nye runde med regn fra Vestlandet og nordover til Finnmark.

Finværet fortsetter østafjells i starten på uken, og tirsdag vil høytrykket bre seg utover hele landet med mye fint vær.