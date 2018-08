Høstlig vær i vente

Den neste uken blir dominert av lavtrykk som kommer inn i Norskehavet og over Skandinavia med en del regn og vind, samt temperaturer som holder seg rundt det normale eller lavere enn normalt for årstiden.

Allerede tirsdag kveld til onsdag vil det første lavtrykket gjøre seg gjeldende. Det passerer mellom Shetland og Færøyene tirsdag kveld, onsdag trekker det nordover i Norskehavet.

Dermed ventes det regn og økende vind opp i kuling utsatte steder over Sør-Norge og nordover i Nordland. Østafjells blir det kun litt regn av og til, og Finnmark og Troms får kun noen byger første del av dagen. Vestlandet får mye regn denne dagen; I Sogn og Fjordane og Hordaland lokalt 60-90 mm, i Sogn og Fjordane kan hende over 100 mm.

Torsdag til søndag avtar nedbøraktivteten, og det blir mange fine dager østafjells. Vest i landet fra Vestlandet og nordover til Finnmark blir det derimot perioder med både regn og regnbyger, men i helgen trolig bedring også på Vestlandet sør for Stad med oppholdsvær og sol grunnet nordlig vind. Temperaturene synker også i Sør-Norge til 2-5 grader under det normale for årstiden i helgen, mens det holder seg rundt det normale eller et par grader lavere enn normalt lengre nord i landet.

I helgen synker temperaturene sør i landet til noen grader lavere enn normalt for årstiden, som de blå feltene indikerer.

Vest og nord i landet betyr det 10-14 grader, selv om både Finnmark og Troms får forbigående opp mot 15 gader fredag. Østafjells temperaturer rundt 16-17 grader på det meste. Det blir også generelt kaldt på indre strøk østafjells og i indre strøk av Midt-Norge grunnet klarvær.