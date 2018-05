Kjøligere, men fin 17. mai

ONSDAG

Allerede onsdag formiddag er det en kaldfront som er kommet inn over områdene fra omtrent Trondheimsfjorden og sørover på Vestlandet til Boknafjorden. Temperaturene har sunket til rundt 9-11 grader, der de tirsdag formiddag var 15-20 grader flere steder. I tillegg er det litt spredt regn i disse områdene.

Nedbøren og den kjøligere luften trekker østover og nordover i løpet av dagen, onsdag ettermiddag nordover i Nordland, og om kvelden og natt til torsdag over Troms/Finnmark og over Sørlandet/Østlandet.

TORSDAG - 17. MAI

Sør-Norge

I morgen på 17. mai ventes det litt spredt regn på Østlandet om morgenen, men det blir opphold etter klokken 08. I grensetraktene på Østlandet kan det derimot være grått med mulighet for litt regn også om formiddagen. Ellers i Sør-Norge blir det oppholdsvær og perioder med sol, men nord i Trøndelag muligheter for noen regnbyger til kvelden. På Vestlandet og Sørlandet mye pent vær, men nordvestlig og nordlig opp i kuling utsatte steder på Vestlandet sør for omtrent Bergen. Temperaturene blir lavere enn de har vært de siste dagene, men likevel opp mot 15-20 grader østafjells, og 13-15 grader i vest.

Nord-Norge

I Varanger blir det også grått med litt regn om morgenen, men opphold etter klokken 08. Nord-Norge får ellers noe varierende skydekke, men perioder med litt sol. I Lofoten og Vesterålen kan det trekke inn noen regnbyger om ettermiddagen, og disse kan også nå deler av Troms og de ytre strøkene sørover i Nordland om kvelden. I tillegg vil det blåse sørvestlig opp i kuling i Lofoten/Vesterålen. Temperaturer i Nord-Norge opp mot 7-10 grader.