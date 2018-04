Regn- og vindfullt i Sør-Norge neste uke

Utover mandag vil en frontsone tilhørende lavtrykket i sør komme innover Sørlandet, og fronten fortsetter nordover i Sør-Norge på tirsdag. Onsdag vil en ny frontsone følge på etterfulgt av byger i bakant. Dette vil gi en god del nedbør både på Sørlandet og Østlandet. Snøgrensen ventes å være 800-1000 moh. så heldigvis blir det ikke noe voldsom snøsmelting i fjellet. I de lavereliggende områdene på nord på Østlandet hvor det fortsatt er en del snø vil det derimot kunne smelte en god del.

Kartet viser nedbørmengder tirsdag. Mørkeblått er 15-30 mm.

Det fortsetter med grått og ustabilt vær utover i uken, men til helgen er det gode sjanser for at det tørker opp igjen da et nytt høytrykk fra sørvest kan trekke innover Sør-Norge.