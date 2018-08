Storm og kraftig regnvær over Sør-Norge

Torsdag utviklet lavtrykket seg over Frankrike, og det regnet godt i området. Langst kaldfronten var det kraftige regn-, hagl- og tordenbyger, og sørøst i Frankrike kom det mye nedbør. Orange som ligger nord av Marseille og Montpellier fikk feks 42 mm nedbør på en time torsdag formiddag. I tillegg har det kommet noen kraftige vindkast i området. Det har også tordnet godt på kaldfronten videre nordøstover til Nederland, Tyskland og Danmark torsdag kveld og natt til fredag, og fredag morgen er det kraftige tordenværet over Sverige vest av Stockholm.

For vår del kom regnværet inn over Sørlandet torsdag kveld, og nedbøren har no passert nordover i hele Sør-Norge til Trøndelag og er på vei nordover på Helgeland. Det har kommet 34.2 mm regn i Sirdal, og Lindesnes har fått 28 mm sålangt. Stavanger har fått 21.5 mm nedbør i natt. Frem til i kveld vil det kunne komme nye 30-60 mm nedbør sør for Trøndelag. Fra fredag kveld til lørdag morgen er det Trøndelag som får mest nedbør med 50-70 mm.

Observasjoner viser at det har blåst kraftig i Tyskland og Danmark i natt med sørvestlig-vestlig liten storm. Langs kysten av Agder og i Ytre Oslofjord har det blåst opp til østlig-sørøstlig kuling, men når lavtrykket trekker over området de neste timene vil det være roligere vindforhold. Vinden vil så øke på fra sørvestlig-vestlig retning senerer i dag. Prognosene er noe svakere, men gir likevel sterk kuling til liten storm inn mot kystområdene fra Agder til svenskegrensa.

Kraftig vind i ettermiddag, med sørvestlig kuling fra kysten av Agder til sveneskegrensa. Kortvarig kan vinden komme opp i storm i ytre strøk av Østlandet.

Natt til lørdag og lørdag flytter lavtrykket og den kraftige vinden seg nordover til Trøndelag og til Nordland. Her kan vinden også komme opp i sterk kuling til storm fra vestlig retning, med kraftige vindkast inn over land.