Stormsenter mot Sør-Norge

Et lavtrykk ligger torsdag formiddag over Frankrike nær Paris. Det går noen kraftige tordenbyger i sentrale deler av Frankrike, og bygene flytter seg nordøstover i Belgia, Nederland og vest i Tyskland. Lavtrykket vil i løpet av dagen utvikle seg hurtig og i kveld er det trolig et stormsenter over Nederland.

Lavtrykket vil fredag morgen ligge vest av Jylland, og i løpet av dagen kommer det inn over kystområdene av Agder og Telemark, og svekkes så videre nordover på Østlandet.

Dermed ventes det økende kuling over hele Sør-Norge, stiv og sterk kuling utsatte steder. På Sørlandet og lengst sør i Rogaland vil vinden komme opp i vestlig sterk kuling til storm i ytre strøk om formiddagen, om kvelden avtagende til bris. I ytre strøk på Østlandet også økende sørlig-sørvestlig sterk kuling til storm om ettermiddagen, om kvelden fremdeles sørvestlig stiv kuling. I fjellet vil vinden også øke til sterk kuling og storm om ettermiddagen fra vestlig retning.

I tillegg ventes det regn og regnbyger med lokal torden, lokalt mye nedbør opp mot 40-70 mm både sør for Stad og i indre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag utover ettermiddagen og kvelden. I grensetraktene østafjells vil det derimot komme lite nedbør.

Lavtrykket sender nedbøren og vinden videre nordover i landet fredag ettermidag/kveld til lørdag, slik at her ventes det også regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i deler av Nordland og Troms lørdag. I tillegg stiv kuling utsatte steder.