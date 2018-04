Tåkefare på Østlandet og i Nordsjøen

De neste dagene blir preget av høytrykk over Tyskland og Polen, mens lavtrykkene vest for Irland går i en nordøstlig retning og kommer inn i Norskehavet. Dermed vil Sør-Norge, og etterhvert også Nordland, få tilførsel av mild sør og sørvestlig vind.

Frem til torsdag er det likevel snakk om lite eller ingen nedbør, og da hovedsaklig nord på Vestlandet og i Nordland, men i stedet kan store deler av Sør-Norge bli plaget av en god del tåke.

I Nordsjøen og i Skagerrak er nå sjøtemperaturen bare nær 5 grader, og i kystnære områder faktisk enda lavere. Varme luftmasser fra Mellom-Europa, der temperaturen kan overstige 20 grader på dagtid, vil de neste dagene strømme nordover og ut i den kalde Nordsjøen. Når disse luftmassene blir avkjølt, vil det lett dannes tåke. April er faktisk den måneden i året med mest tåke i sentrale- og sørlige deler av Nordsjøen. Denne tåketypen kalles for adveksjonståke, og vil også bre seg inn mot kystområdene.

Også sentrale deler av Østlandet, der bakken fremdeles er svært kald på grunn av snø, er utsatt for denne tåketypen når sørlige vinder blåser inn over området. Derfor er det store sjanser for at både helikoptertrafikken i Nordsjøen og flyplassene på Østlandet kan bli rammet av forsinkelser på grunn av tåke i dagene frem til torsdag eller fredag.