Den varme sommeren har gitt oss tropenetter på løpende band. Natt til 28.juli noterte minst 50 av de synoptiske stasjonene temperaturer over 20 grader natten gjennom. Varmest var det denne natten i Lysebotn i Rogaland, hvor de noterte hele 25.1 grad som minimumstemperatur. Dette er ikke lang unna norgesrekorden på 25.5 grader fra Halden juli 1933.

Natt til i dag var det ikke like mange stasjoner på listen, men det geografiske spennet mellom lokasjonene på listen er verdt å merke seg. På toppen av listen ligger Færder Fyr i Vestfold, og på delt tredje plass følger Mehamn lufthavn i Finnmark.

Videre utover i uken vil flere mindre lavtrykk med tilhørende fronter gi en gradvis innblanding av kjøligere luft fra vest, og inn i helgen ventes omlegging til nordavind å gi ytterligere påfyll av kjøligere luftmasser. Dette betyr ikke at det er ventet kaldt vær fremover, heller at vi nærmer oss normalen for årstiden. Så i morgen er nok siste mulighet for tropenatt og maksimumstemperaturer over 30 grader i denne omgang.