Yagi går i land

Den tropiske stormen Yagi ligger søndag formiddag like utenfor kysten av Kina, sørøst for Hangzhou, og vil i løpet av ettermiddagen trekke inn over land med en del vind og nedbør til dette området. Til tross for at Yagi er et relativt svakt system vil den nok ha en vindstyrke opp i 22-25 m/s idet den går inn over land.

Det man er mest bekymret for med tanke på denne tropiske stormen er lokal flom og at det kan komme noen tordenbyger med kraftige vindkast i Zhejiang området der den treffer. Mest regn ventes i et område sør av Shanghai og nord av Fuzhou.