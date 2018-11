Ta vare på den klassiske stilen, Ulvang!

Da Bolsjunov, Iversen, Halfvarsson, Johaug, Kalla og Angersson demonstrerte klassisk teknikk i krevende terreng var det langrenn på sitt beste. Så kjære FIS og Vegard Ulvang: Glem alle tanker om å vrake den klassiske stilen.

Jeg har tidligere advart FIS om å vrake langrennssportens sjel.

Det var i forbindelse med at verdenscupprogrammet denne sesongen bestod i større grad av fristilsløp, mangel av skiathlon og bare et par distanseløp med renntid på over 40 minutter.

Men selv om FIS korrigerte sin kalender til det bedre for 2019/2020-sesongen hører jeg fortsatt om diskusjoner som pågår i de internasjonale korridorene om den klassiske teknikkens være eller ikke være for fremtiden.

Under FIS-kongressen i vår var det Vegard Ulvang, leder for langrennskomiteen, som reddet den klassiske stilen i sprint.

Et flertall av komiteens medlemmer ville bare ha fristil sprint.

Nå ble det ikke slik. Ikke denne gangen.

Argumentet for å ta bort den klassiske stilen er blant annet at fristill åpner for at flere nasjoner kan komme igang med satsing på langrenn og konkurrere på elitenivå. Som for eksempel Kina.

At utviklingen av klassisk stil har gått mot at eliteløpere kjører med blanke ski og staker rundt i løypen er et annet innspill mot diagonalgangens eksistens.

FIS har regler som for at eliten ikke skal kunne stake rundt i klassiske konkurranser på blanke ski. De reglene får alle akseptere. Stakefrie soner har hatt effekt.

En tredje grunn er at at man begynner å få et klasseskille i langrenn på konkurransenivå. Det koster mye penger for en vanlig familie eller alenemor med to barn å kjøpe skiutstyr for både klassisk og fristil.



Langrenn må aldri bli et klassespørsmål.



Alle som vil bør ha muligheten til å gå på ski og delta i konkurranser. Det uavhengig om familien bor på Oslos vestkant eller i Tyssedal.

Byttedagene viser seg å være en utmerket måte å forebygge klasseskiller og redusere utgifter i skisporten.

Ski-Norge og Ski-Sverige er gode til å dele eiendeler og ressurser blant utøverne i sporten. Byttedager i klubber og distrikt er verdt gull.

Størrelsen på lommeboken må aldri bli avgjørende for rekruttering og utviklingsarbeid. Det kan bredden lett minskes dramatisk.

Skisportens utvidelse må imidlertid ikke gå utover den klassiske stilens være eller ikke være. Det ville vært like dumt som å tvinge Zlatan til å spille fotball med en fot.

Klassisk stil er kjernen i langrennssportens natur som vi har benyttet oss av i over 120 år.

Sportens grunnleggende ide var at folk skulle utfordre sine skiferdighetet i en kamp mot sin egen kropp, utstyr og naturens hindringer i form av oppoverbakker, utforbakker og flate partier over enger og myrer.

Klassisk stil er og forblir, i hvert fall i min verden, identiteten til en sport som stadig utvikles og fornyes i samme takt som samfunnet generelt.

Klassisk stil er den teknikken folk flest vil gå. Se bare på Birken og Vasaloppet.

Skøyting er en utvikling av sporten og skal ha sin fortjente plass på alle nivåer. Men jeg vil at klassisk og skøyting skal være 50-50 i verdenscupkalenderen.

Og at klassisk stil er grunnfundamentet i all langrenn.

Det ville vært trist om skipolitikere igjen skulle sette spørsmålstegn til klassisk stil både når det gjelder sprint og distanseløp.

For helt ærlig:

Hvem synes ikke at det var underholdende å se på da Bolsjunov, Iversen og Halfvarsson gjorde opp i Ruka med herlig teknikk kombinert med styrke, utholdenhet og taktiske vurderinger om hvordan man disponerer kreftene i løpet?

Ruka er en helt riktig arena for klassisk langrenn. Og det finnes flere arenaer med tøffe bakker der eliten ikke velger å gå på blanke ski: Lillehammer, Falun, Planica, Davos...

Det var ikke én løpet som vurderte å gå med blanke ski i Ruka. Det var tøffe, utslagsgivende konkurranser som inneholdt alle tekniske momenter en klassisk konkurranse kan ha.

Fram til jul blir det nå bare ett individuelt verdenscuprenn i klassisk stil av de seks som gjenstår. Jaktstarten på Lillehammer på søndag avgjøres i klassisk over 10/15 km. Beitostølen og Davos går i fristil.

I Tour de Ski etter jul venter fem konkurranser i fristil av sju mulige.

FIS skal ha skryt for at de har ordnet bedre balanse i både teknikker og distanser neste sesong.

Jeg håper at denne sesongen bare er en tilfeldighet, men jeg vet også at diskusjonen om den klassiske teknikkens fremtid ikke er lagt død.

Den pågår, vurderes og analyseres på høyt nivå.

Vegard Ulvang er en av dem som åpent diskuterer spørsmål og veier for og imot.

Det bekymrer meg like mye som jeg blir glad for å se 21 år gamle Ebba Andersson stormer frem i blendende klassisk stil i den tøffeste løypen og konkurransen i Ruka.

Må både Ebba og den klassiske stilen gå en enda lysere fremtid i møte.

Jeg håper Vegard Ulvang er enig i det.

/Torbjörn Nordvall