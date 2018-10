Hareide: Judas eller frelser?

1 milliard kroner for KrFs stemmer

Det er fremleggelse av Statsbudsjettet for 2019 på mandag. Ingenting er som det pleier å være. Hvorfor ikke? Aldri før har et parti med rundt 4 prosent av stemmene hatt så stor makt i denne sal. Hvis ikke Erna og Siv får flertall bak seg i Stortinget for et KrF-justert Statsbudsjett, må Regjeringen overlate makten til de rødgrønne. Det kan bli større endringer enn noensinne for å få Hareide blid igjen.

Situasjonen er ganske kaotisk, og vi vet ikke hva den viktigste årsaken bak Hareides snuoperasjon egentlig er. FRP og Listhaugs retorikk er deler av årsaken. Vi kan også spekulere i at han har fått informasjon om hva som kommer i statsbudsjettet for 2019, og er "fly forbanna". En Regjering som vil vinne valget i 2021, kan strategisk sett ønske å komme med de største kuttene eller upopulære sakene i dette budsjettet.

Egenandeler og andre usosiale kutt?

Hvis jeg skulle forsøke meg på en prognose, så kan det være mulig at Regjeringen øker utvalgte egenandeler innen helse. Andre brennbare politiske saker er uføre- og arbeidsledighetstrygd, med tydelig aktivitetsplikt for å holde utgiftene nede. Det er heller ikke umulig at trygdeavgiften på et tidspunkt vil økes for pensjonistene.

Siden det er kommune- og fylkestingsvalg neste år, så er sjansen for at kuttene kommer der langt mindre. På skattesiden er det lekket at formuesskatten reduseres ved en økt aksjerabatt til 25 prosent. Nettopp det har KrF også ønsket seg tidligere (nemlig fritak for arbeidende kapital). I den saken er AP en dårligere politisk partner.

Frelser for Gahr Støre...

Ved tidligere Statsbudsjett har Regjeringen lagt opp til Bistandsbudsjett som ikke fullt ut ligger på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt. Det har provosert Hareide og KrF. Nå er det lekket at dette ikke skjer ved 2019-budsjettet. Der har nok Erna og co lært en lekse, men er det likevel for sent? Med den historien Høyre og KrF har med tett samarbeid, både i Regjering og med samarbeidsavtale, er det mange som ser Hareide som en Judas.

For Arbeiderpartiet og særlig partileder Gahr Støre er han kanskje deres neste store frelser. Hvis ikke bibelbeltet heller vil ha med FRP enn SV på søndagsskolen? Alt dette får vi svar på 2.november da KrF samles til landsmøte.

Deretter skal noen lage endelig statsbudsjett for landet vårt.