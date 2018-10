Klima reddet Sivs statsbudsjett

Regjeringen leverer et budsjett hvor det benyttes penger til mange gode formål. Det er gla'nyheter i kø med flere folk i arbeid og færre arbeidsledige. Storstilt satsing på de fleste områdene, og lite kutt i budsjettet. Selvsagt noe som mange motstandere klager på, litt på autopilot.

Norge har ofte flaks

Norsk økonomi vokser og det betyr at underliggende skatteinntekter også vokser. Joda, men det skal korrigeres for dette og færre ledige i oljepengebruken. Derfor må det være noe mer i tillegg. I Norge har vi som oftest flaks. Denne gangen reddet kvotesystemet oss fra mulig overoppheting eller renteoppgang. Det er små marginer i denne disiplinen.

Les også: Alt om statsbudsjettet for 2019

Missing link?

Noe av det viktigste med årets Statsbudsjett er nesten ikke omtalt. Budsjettet er nøytralt og offentlige realutgifter stiger med 1,3 prosent. De fleste sier at statsbudsjettet er stramt nok, og nøytralt - siden oljepengebruken kun stiger med 4,5 mrd kroner fra 2018. Men det kan også være litt "overdrevet".

Les også: SV-topp: - Det beste ved budsjettet er at det kanskje ikke blir vedtatt

Salg av Klimakvoter

Er det så enkelt som at salg av klimautslipp til EU forklarer "the missing link". Departementet skriver:

"Prosessen med å knytte seg til den felleseuropeiske auksjonsplattformen for salg av klimakvoter har tatt lang tid. I påvente av tilknytningen har det i flere år samlet seg opp klimakvoter som ikke har blitt solgt. Det forventes nå at Norge vil koble seg på plattformen i 2019. Dette vil medføre at det selges 46,8 millioner kvoter i 2019. Basert på kvoteprisen i markedet sommeren 2018 er inntekten fra salget anslått til 6,7 milliarder kroner".

Norge har tidligere solgt klimakvoter til noen milliarder i perioden 2008 - 2014, men så har det stått stille i mange år. Vi kjøper også ulike klimakvoter innen FN-systemet.

Det er altså slik at Regjeringen har gått glipp av inntekter, men tar det fullt ut tilbake i 2019 (hvis prognosen holder seg). Det må ha vært god stemning den dagen dette dukket opp :-)

I flere EU-land øremerkes slike inntekter til miljø- og klimatiltak. Norge er unntatt fra EU-reglene her fordi EØS-avtalen ikke omfatter budsjettspørsmål.

Betaler for eldrebølgen (og miljøsatsinger...?)

Jeg var mest opptatt av å finne hvordan Statsbudsjettets" balanse" kunne være så enkel i år. De 6,7 milliardene fra salget av klimakvoter dekker nesten økningen i alderspensjoner fra eldrebølgen på 2019-budsjettet. Eller det dekker halve miljøbudsjettets utgifter, og har bidratt til vekst der?

Om dette vanligvis behandles annerledes enn andre inntekter på Statsbudsjettet, vet ikke jeg. Det er vel bare å spørre Siv om det.

Fikk du med deg denne blemmen?