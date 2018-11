Dobbel Mathisen

Per Mathisen´s Heavy Weather med en hyllest av sjølveste Weather Report.

Per Mathisen (49), en av fire særdeles musikalske brødre, har de seineste tiåra dukka opp i en rekke musikalske konstellasjoner med sine basser. Denne gangen er det i helt ny setting og en ganske ny - uansett så groover det ganske så heftig.

I stadig større grad har Mathisen vært å finne i Mellom-Europa i det siste og han har fått mer eller mindre permanent bostedsadresse i Østerrike. Det betyr nok en solid utvidelse av arbeidsmarkedet for Mathisen og med sitt relativt nye band Heavy Weather, bestående av musikanter fra hans nye «hjemland» og Ungarn, får vi stifte bekjentskap med et band og et repertoar som har mye med Østerrike å gjøre.

Vi snakker sjølsagt om Weather Report og en av grunnleggerne, Joe Zawinul, var jo født og vokste opp i Wien. På 50-tallet satte han kursen for USA og begynte raskt å jobbe med storheter som Sarah Vaughan, Julian «Cannonball» Adderley og Miles Davis, men fra 1970 av var det Weather Report som gjaldt. I manges øyne og ører, inkludert Per Mathisens, var det verdens tøffeste og beste band og her får vi være med på hyllestbandets aller første jobb - i Østerrike i fjor sommer.

Med eksakt den samme besetninga som WR får vi høre Heavy Weathers versjoner av klassikere som «Black Market», «Harlequin», «A Remark You Made» - en av verdenshistoriens vakreste melodier -, «Three Views of a Secret» og «Birdland» pluss tre Mathisen-låter.

Det låter flott og med en enorm energi og spilleglede, men samtidig så er det også «farlig»: det er jo umulig ikke å tenke på de udødelige originalversjonene som Zawinul, Shorter, Pastorius, Acuña og Badrena ga oss.

Virtuosen Mathisen har funnet fram til svært dyktige sjelsfrender der sør i Europa og hyllesten er flott, men originalen er og blir originalen.

Barxeta II - det vil si Jan Gunnar Hoff, Horacio Hernandez og Per Mathisen - sparer ikke på noe som helst.

En trio som går mye lengre tilbake i tid enn Heavy Weather er den der Mathisen, tangentist Jan Gunnar Hoff og den tidligere Weather Report-trommeslageren Alex Acuña fant hverandre for vel ti år siden. Trioen har foret oss med utgivelsene «Jungle City» i 2008 og fulgte opp med «Barxeta» i 2012.

Her snakker vi livsfrisk og heftig fusionmusikk der alt materialet er skrevet av de involverte. Både elektriske og akustiske tangent- og bass-instrumenter er hjertelig tilstede og vi blir med bandets tredje visittkort servert herlig, melodisk, dynamisk og groovete musikk fra øverste hylle.

Denne gangen har Acuña fått «fri», eller hadde ikke anledning til å være med eller så ville Hoff og Mathisen ha inn ei ny stemme. Valget falt i alle fall på det cubanske fyrverkeriet Horacio «El Negro» Hernandez, som av helt forståelige årsaker har blitt spurt også av blant andre Carlos Santana, Gary Burton og Michel Camilo om å innta trommekrakken.

Nok en gang er innspillinga gjort i Odd Gjelsnes´ studio i Barxeta i Spania og at det var hyggelig stemning rundt appelsinlundene er ikke vanskelig å fornemme. Vi har med tre svært langt framskredne musikanter å gjøre som åpenbart fant tonen (sic) raskt og om det går unna i et tempo som kan føre til fartsbot eller om de tar seg tid til å puste, så låter det usedvanlig hipt.

Per "Bass Viking" Mathisen´s Heavy Weather Gratitude Overload Alessa Records/MusikkLosen