Forståelig Løfshus-frustrasjon mot FIS - Kasper burde gå av med pensjon!

Skisporten fortjener en offensiv leder. Ikke en morsk, kjederøykende idrettspamp som prater om Hitler, truer med å fjerne utfor fra OL-programmet og «dømmer» Therese Johaug før den rettslige prosessen er ferdig.

Gian-Franco Kaspers tid på posten er forhåpentligvis snart over. Han styrer FIS med 18 menn og én kvinne i den øverste politiske ledelsen. Like ujevnt som om det skulle vært tidlig på 1900-tallet.

Umoderne.

For når Det internasjonale skiforbundet samles i mai for å ha skikongress i det greske solparadiset Costa Navarino, avgjøres det om sveitseren Gian-Franco Kasper skal få fornyet tillit som president for sjette gang, og da ta fatt på en ny fireårsperiode.

Om Kasper selv ikke har innsett at tiden er moden for å stå av fra det viktige og prestisjefylte oppdraget, synes jeg ski-verden skal ta sitt ansvar og finne frem en yngre kandidat.

Svensken Mats Årjes, som har sittet i FIS-styret i mange år, er leder i Sveriges skiforbund, og administrerende direktør i Skistar, som eier mange skianlegg i Sverige og Norge, virker å være et moderne alternativ til Kasper.

Norske Vegard Ulvang, som har ledet FIS’ langrennskomité siden 2006, er nok et alternativ som skulle kunne ta over Kaspers plass om han felles på FIS-kongressen.

Det finnes sikkert også en sterk, fleksibel kvinne som kan gi FIS ny energi. FIS’ generalsekretær heter Sarah Lewis. Hun har hatt jobben i 18 år. Den eneste kvinnen i FIS-styret er svenske Jessica Lindell Vikarby.

FIS er trolig den mest konservative organisasjonen i verden som anses for å være demokratisk. På 94 år har FIS har fire presidenter! Det virker usunt og gjør at jeg dessverre tenker på nasjoner som Cuba og Nord-Korea, et statisk lederskap som ikke matcher den øvrige utviklingen vi har hatt i siviliserte bedrifter, organisasjoner og regjeringer. Idretten og FIS fortjener flere kvinner i ledelsen og et mer dynamisk lederskap.

FIS trenger virkelig å pusse opp sin fasade og å bli representert av noen andre enn Gian-Franco Kasper, som har sittet på tronen siden Marc Hodler forlot posten i 1998. Da var Hodler 79 år og hadde vært president i 47 år!

Hodler overtok for øvrig sitt embete fra den norske militærsjefen Nikolai Ramm Østgaard, som kanskje var mest kjent som kronprins Olav Vs personlige trener. Østgaard var FIS-president mellom årene 1934 og 1951. Før Østgaard satt pioneren og hærsjefen Ivar Holmqvist fra Sverige i årene 1924-1934.

Med andre ord har altså FIS bare hatt fire presidenter på nesten ett århundre.

Om Gian-Franco Kasper får fornyet tillit i fire nye år, sitter han til etter OL i Beijing 2022, og lander på 24 år i sitt verdensomspennende lederskap.

Nei, det er tid for å slippe fram yngre krefter, FIS!

Gian-Franco Kasper har gjort sin plikt uten større anmerkninger fram til de siste to årene. Da har hans retorikk spiss seg, noe som har provosert mange.

For eksempel reagerte Aksel Lund Svindal kraftig da Kasper gikk ut og sa at utfor og super-G var grener som kunne bli fjernet fra fremtidens OL-program. En retorisk skremselstaktikk fra Kaspers side, som også sitter i IOC-ledelsen og i WADA. Det kommer ikke til å skje noe med de alpine grenene foran OL i Beijing i 2022, men om Kasper fortsatt sitter med makten, kan han fort bidra til at utfor og super-G fjernes fra OL-programmet til 2026. Øvelsene til Beijing avgjøres i 2019.

Gian-Franco Kasper var også raskt ute og «dømte» Therese Johaug. Uten bevis eller kunnskap om Johaug-saken, gikk FIS øverste leder lynraskt ut og snakket om fire års utestengelse i media.. Det var en direkte upassende spekulasjon som kan ha påvirket saken negativt for Therese Johaug og Norges skiforbund.

KRITISERTE JOHAUG: Gian-Franco Kasper var raskt ute og uttalte seg om Johaug-saken. Her fra ski-VM i Val di Fiemme i 2013.

Det var heller ikke klokt av Kasper å sammenligne Russlands dopingproblem med Adolf Hitlers måte å utrydde jødene på. Der måtte Kasper beklage ordvalgene.

Jeg har ingen problemer med å forstå landslagssjef Vidar Løfshus sin frustrasjon over Gian-Franco Kaspers og hans nærmeste, med norske Sverre Seeberg som han visepresident. Løfshus løfter fram kameraderiet blant lederne i FIS. Det kan fort bli slik at de gamle makthaverne klapper hverandre på skuldrene og er superlojale mot hverandre når dynamikken i ledelsen er null, og det ligger maktposisjoner i potten ved kongressvalg.

Therese Johaug-saken er ikke bare følelser, en feil og et stivt juridisk system. Den handler også om skipolitikk på høyt nivå. Der fikk Norge en smell fra FIS da de anket den norske Johaug-dommen, og fikk henne utestengt fra OL i Pyeongchang. WADA anket ikke dommen på 13 måneder. Det gjorde heller ikke IOC. Anken kom fra FIS, som trolig ville statuere et eksempel for å vise handlingskraft i sitt antidopingarbeid.

Therese Johaug mistet to store mesterskap for en bevist «doping-uhell».

Gian-Franco Kasper og hans venner har ikke i vært i nærheten av å være like handlingskraftige mot russerne som konkurrerer for fullt i verdenscupen, men som fikk startnekt i OL av IOC.

At skipresident Erik Røste og idrettspresident Tom Tvedt sier at Vidar Løfshus’ kritikk av FIS ikke er hva Idretts-Norges offisielle mening, er politisk korrekt fra deres hold.

Men bak kulissene skjer det trolig posisjoneringer inn mot FIS-kongressen, som kan føre til at visepresident Sverre Seeberg kan komme til å bli den som etterfølger Kasper som FIS-president.

VISEPRESIDENT: Norske Sverre Seeberg er visepresident i FIS.

Det er åpenbart en maktposisjon som mange andre land ønsker seg. I den forbindelse veier Løfshus’ ord lett. Han er en aktiv sjef på gulvnivå, blant aktive løpere og ledere, som sporten ut og inn.

Løfshus er heller ingen diplomat som er på jakt etter makt. Nå utfordrer han FIS, omtrent to måneder før kongressen i Costa Navorino. I sivet lurer Sverre Seeberg, og håper på å krone sin lederkarriere med å bli FIS-president.

I intervju med NRK sier Seeberg at Vidar Løfshus sin kritikk ikke er hva Norges skiforbund mener. Erik Røste fremstår som en lydig FIS-skolegutt, og svarer NRK at NSF respekterer Johaug-dommen.

Da Johaug-dommen med anket av FIS, forklarte Seeberg at det var bra for Ski-Norge.

En oppsiktsvekkende uttalelse. Bra?

Kanskje var det fra for Ski-Norge at FIS-visepresidenten støttet anken og var lojal mot sin sjef, Gian-Franco Kasper? Ellers hadde trolig Seeberg brent sine sjanser om å marsjere videre i hierarkiet, og heller blitt sett på som illojal mot FIS og Kasper.

Erik Røste kan til og med være en kandidat til en topp-plass i FIS fremover. Sverre Seeberg hadde Røstes nåværende oppdrag som norsk skipresident i 2002-2012. Ikke bli overrasket om Røste plutselig er mer lojal til FIS-toppene, enn til verdens mest suksessrike landslagssjef – Vidar Løfshus.

/Torbjörn Nordvall