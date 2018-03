Fyllebøttene pisset på de frivillige i Holmenkollen

Fyllebøttene pisset på arrangøren og de frivilliges innsats ved å oppføre seg som svin og respektløst ødelegge for tryggheten og sikkerheten.

Alkoholforbud utenfor serveringsteltene bør være på plass innen neste år.

Sånn som det her kan det ikke fortsette.

Skipublikummet i Oslo har vært kjent som det mest kunnskapsrike og engasjerte i hele verden.

Utøverne elsker å konkurrere i Holmenkollen på grunn av den enorme støtten de får langs løypene.

«Det er magisk», har Anders Södergren sagt til meg etter begge sine seiere i 2006 og 2008.

Etter årets femmil rister mange av de internasjonal lederne og utøvere på hodet.

Makan til en fyllefest.

Jeg føler virkelig med arrangøren og de frivillige som byr opp til en opplevelse utover det vanlige, men som får et helt bryggeri i hodet av tusentalls av fyllebøtter.

Når stupfulle tilskuere ikke lytter til vakter eller politi, når de ikke slipper til ambulanser og brannbiler, og når de blokkerer veien liggende på asfalten og spyr, ja da er grensen nådd for lenge siden på et idrettsarrangement.

Det store samtaleemnet etter femmila var dessverre ikke Dario Colognas og Martin Johnsrud Sundbys spennende kamp om seieren. Det de fleste pratet om var fylla.

Det som skremte meg mest var at så mange voksne mennesker mistet hodet fullstendig og drakk seg fra sans og samling under et av de mest anerkjente idrettsarrangementene i Skandinavia.

Hvordan er det mulig?

Man pleier å si at idretten er et speilbilde på resten av samfunnet. Derfor er det god grunn til å ta det som skjedde på Holmenkollen på største alvor.

Hvorfor valfarter tusenvis av mennesker til løypene ved Holmenkollen for å drikke seg så fulle at de ikke engang er i nærheten av å kjenne igjen heltene fra OL i Pyeongchang?

Det må vel være fordi at deler av publikumet ikke er interessert i annet enn å konsumere alkohol og feste.

Det må vel være fordi at alkoholen har blitt viktigere enn skirennet.

Skifesten i Holmenkollen har lenge vært kjent for at publikum drikker alkohol ved teltene sine ved leirene de har satt opp. Det har vært en viss aksept for det, men i år ble det promillerekord.

Femmila i Holmenkollen er en drøy 100 år gamme kulturarv som har blitt gjennomført vellykket gjennom årene som har gått.

Alla som bor, lever og befinner seg i skibyen bør dele ansvaret for at Kollen-helgen skal kunne leve videre som et sportslig høydepunkt i minst hundre år til.

Når jeg ser bildene av at frivillige rydder opp ølbokser, vinkartonger spritflasker og alt annet søppel som ligger igjen i naturen så ringer det noen varselsignaler i mitt hode.

Hvordan kan voksne mennesker helt respektløst legge ansvaret for å rydde opp etter seg til de frivillige? Hva er det som går gjennom hodet til disse tilskuerne?

Jeg forstår det ikke. Det er helt ubegripelig.

Marit Bjørgen sa at hun ikke kunne tenke seg å ta med sønnen sin og familien til løypene ved Frognerseteren på grunn av fylla og utrygghet.

Dette er virkelig ille, men forhåpentligvis våkner alle fyllebøttene med en skikkelig baksmell og dårlig samvittighet. Samtidig som de innser at det som skjedde i år ikke kan skje igjen neste år.

Alkoholen er årsaken til alt kaoset.

Holmenkollen er sårbart og logistikken begrenset når folkemengdene er langt større en hva man hadde forventet.

Arrangøren, politiet og redningsarbeiderne kommer til å gjøre sine vurderinger.

Alle som var til stede bør gjøre det samme.

Hvordan kan vi gjenopprette vårt omdømme?

Et mål bør være å forby medbragt alkohol i skogen og i stedet ha serveringstelt med flere på flere steder langs løypen.

Arrangøren, polisen og redningsarbeiderne må få kontroll på det som skjer.

Det er alles ansvar at femmila i Holmenkollen skal kunne leve videre som kronjuvelen for langrennsløperne i verdenscupsirkuset og som en del av Oslos fine varemerke som idrettssted og idrettsarrangement.

I år fikk fyllebøttene mest oppmerksomhet. De pisset respektløpst på arrangøren og de frivillige.

Det er tragisk.