Glem ikke Kåre og Audun, Vidar!

Om meg

Torbjørn Nordvall

Svensk langrennsjournalist. Har tidligere vært pressesjef for det svenske skilandslaget i elleve år. Har vært personlig medierådgiver for Charlotte Kalla siden 2008, et samarbeid som fortsatt pågår. Har opplevd totalt 33 sverigemesterskap (SM-veckor), fire vinter-OL og 10 ski-VM som aktiv, leder eller journalist. Var presseansvarlig for Vasaloppet mellom 2001 og 2007. Har bygget museum for Gunde Svan og har skrevet boken «Medaljens bakside» med Marie Helene «Billan» Östlund, samt «Vasaloppet i fäders spår» sammen med forfatter Lars Nylin. Ser meg selv som en skinerd og vil gjennom bloggen skape debatt og diskusjon om hvor vår kjære langrennssport er på vei, denne sporten som gjennom århundrer har satt seg dypt inn i den svenske og norske folkesjelen.